Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El Presidente marcó con un me gusta una publicación que sostiene que los Menem y distintos medios impulsan una ruptura entre Patricia Bullrich y el Gobierno. El gesto coincidió con un pedido de Martín Menem para que la senadora acelere el debate sobre las PASO.

El presidente Javier Milei le dio me gusta a una publicación que afirma que los Menem y distintos medios de comunicación promueven que Patricia Bullrich rompa con el Gobierno. El tuit también planteó que una eventual fórmula entre el mandatario y la actual senadora podría imponerse en primera vuelta en 2027.

El mensaje fue publicado por la cuenta El Oráculo de Trenque Lauquen, vinculada al libertario Mauro Mazza, quien viene impulsando la fórmula Milei-Bullrich para 2027. El autor difundió luego una captura de pantalla del me gusta presidencial y celebró el gesto en sus redes.

El me gusta de Milei y la lectura de sus seguidores

Desde que Elon Musk tomó el control de Twitter y la convirtió en X, los me gusta dejaron de ser visibles para otros usuarios. En este caso, la interacción de Milei quedó expuesta por la captura que compartió el propio autor de la publicación.

Dos personas vinculadas al espacio libertario interpretaron el gesto como una forma del Presidente de validar opiniones de sus militantes sin hacerlas públicas de manera directa. Una de ellas sostuvo que existe un código tácito para no difundir esas señales y consideró que, esta vez, el autor de la captura lo quebró.

La discusión por las PASO y la tensión con Bullrich

El episodio coincidió con un pedido de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para que Bullrich acelere en el Senado el tratamiento de la suspensión de las PASO. Menem le planteó un plazo de dos semanas para avanzar con el tema.

En la Casa Rosada, según el artículo, no interpretaron el planteo como una presión contra la senadora. Por el contrario, consideraron que la ponía en valor al asignarle un papel central en la búsqueda de los votos, una tarea que también lleva adelante Diego Santilli.

Sin embargo, un senador libertario aseguró que Bullrich recibió con furia el pedido de Menem. Las distintas lecturas del episodio dejaron en evidencia diferencias dentro del oficialismo sobre el vínculo con la senadora y la estrategia para avanzar con la suspensión de las PASO.