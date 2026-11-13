Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El entorno de la ex presidenta y el gobierno de Axel Kicillof negaron que hubiera gestiones ante la Justicia para asistir a la misa del papa León XIV en Luján. La versión señalaba que Cristina necesitaba una invitación para obtener un permiso especial.

El entorno de Cristina Kirchner y el gobierno de Axel Kicillof desmintieron que la ex presidenta hubiera solicitado autorización judicial para asistir a la misa que el papa León XIV celebró en la basílica de Luján.

La versión que circuló en el peronismo indicaba que los abogados de Cristina mantenían conversaciones con la Justicia para obtener un permiso especial. Según esa información, para concretar la visita la ex mandataria debía recibir una invitación a la ceremonia.

La respuesta del entorno de Cristina Kirchner

Allegados a la ex presidenta negaron que hubiera existido algún tipo de gestión para asistir al encuentro con el Pontífice. «No hubo ni tramite, ni gestión, ni nada», afirmaron.

Desde el gobierno bonaerense señalaron que un eventual pedido debía ser presentado por la defensa de Cristina, aunque descartaron que se hubiera iniciado ese trámite.

El gobierno de Kicillof también negó un pedido

«El trámite lo hace la parte defensora, es decir, los abogados de Cristina», expresaron desde la administración provincial. Sin embargo, aclararon: «no hubo ningún pedido; ni comentario, ni sugerencia, ni nada por el estilo».