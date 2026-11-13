La visita del Papa generó 1,6 millones de publicaciones en 96 horas y reunió hasta 3,5 millones de personas en Luján. Un relevamiento registró una mayoría de valoraciones positivas y ubicó la carpa VIP de Palermo como el principal foco de negatividad.

La visita de León XIV a la Argentina quedó marcada por la multitud que acompañó sus actividades y por el volumen de conversación en redes sociales. A casi 40 años de la anterior visita papal, la misa en Luján convocó a 3,5 millones de asistentes, mientras que en 96 horas se generaron 1,6 millones de publicaciones.

El relevamiento de la consultora especializada Ad Hoc señaló que la conversación digital tuvo un rasgo inusual: las valoraciones sobre el Pontífice fueron mayoritariamente positivas y atravesaron la grieta política. La controversia por la llamada carpa VIP, instalada durante la misa en Palermo, concentró el mayor pico de negatividad, aunque perdió intensidad rápidamente.

La visita de León XIV concentró la conversación digital

El lunes 9 fue la jornada de mayor actividad, con 509.000 conversaciones. Ese día, la agenda incluyó la visita al Cottolengo Don Orione, la misa en Palermo y un discurso dirigido al mundo del trabajo en la UCA.

El estudio también ubicó el viaje entre los tres acontecimientos que más conversación generaron desde la elección de León XIV, en abril del año anterior. Solo quedó detrás del día de su designación y de la Semana Santa de 2026, cuando visitó cuatro países de África.

En cuanto al tono de los mensajes, el 70% fue positivo, el 13% neutral y el 17% negativo. Los especialistas destacaron: “La positividad registrada también lo hace un evento histórico”. En las conversaciones negativas identificaron a usuarios politizados que recurrieron a la figura del Papa para defender sus posiciones y cuestionar a sus adversarios.

Los mensajes sobre economía y discapacidad, entre los más difundidos

Las declaraciones de León XIV sobre la economía y la discapacidad tuvieron una circulación destacada. En general, los usuarios las compartieron para señalar diferencias con la visión del Gobierno nacional. Una de cada diez conversaciones sobre el Papa hizo referencia a su mensaje sobre economía y trabajo.

El presidente Javier Milei apareció en 273.000 conversaciones vinculadas con la visita. El Gobierno nacional fue el tercer actor más mencionado, con 88.000 referencias. La publicación de la cuenta papal @Pontifex_es que generó más interacciones fue la primera, en la que León XIV destacó el significado especial de su llegada a la Argentina por la importancia de su antecesor, el papa Francisco.

La visita también impactó en la conversación digital sobre los tres dirigentes políticos directamente involucrados, con balances negativos. Milei reunió 273.000 menciones, equivalentes al 36% de su conversación en redes: el 31% fue positivo y el 54%, negativo.

Milei, Jorge Macri y Kicillof tuvieron balances negativos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, registró los peores indicadores: 38.000 menciones, el 38% de su conversación, con un 30% de valoraciones positivas y un 58% negativas. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sumó 43.000 menciones, equivalentes al 36% de su conversación; el 36% fue positivo y el 50%, negativo. Aunque tuvo el mejor balance de los tres, también presentó un diferencial desfavorable.

La carpa VIP difundida en redes por asistentes, en su mayoría figuras de la farándula, alcanzó su pico el martes 10, con 108.000 menciones en 24 horas. Al día siguiente, las conversaciones habían caído a la mitad. De acuerdo con el análisis, la polémica no se sostuvo como un evento crítico y quedó lejos de otros picos vinculados con el Gobierno de Milei, como los casos de José Luis Espert y Manuel Adorni y la causa ANDIS.

“El volumen, la intensidad y la persistencia de un caso en la agenda mediática y digital es clave para identificar una crisis”.

La dispersión de responsabilidades pudo haber contribuido a que el tema perdiera fuerza. Por la Casa Rosada quedaron bajo cuestionamiento Javier y Karina Milei, Diego Santilli y Martín Menem; por la Ciudad, Jorge Macri. Entre los invitados señalados estuvieron Yanina Latorre, Analía Franchín y Valeria Mazza, por la organización o por su asistencia.

Las comunidades politizadas cruzaron acusaciones: el peronismo apuntó contra los gobiernos nacional y porteño, mientras que libertarios y macristas se responsabilizaron entre sí y también buscaron involucrar a Kicillof con el argumento de que “hizo lo mismo”. Sin embargo, en Luján no hubo un sector VIP. La controversia terminó atravesada por la grieta política que, según el relevamiento, la visita del Papa había logrado superar en buena parte de la conversación digital.