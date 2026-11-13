Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El Presidente publicó un mensaje crítico sobre quienes opinan sin conocimientos específicos y compartió una defensa de la evolución de la inflación. Además, el Gobierno oficializó una nueva etapa de concesiones para rutas nacionales.

El presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales un mensaje en el que cuestionó a quienes opinan sobre distintos temas sin contar, según planteó, con conocimientos específicos. “¿Lo tendrán claro esto los opinólogos especializados en todología? Típico de océanos de un milímetro de profundidad...”, escribió.

El posteo estuvo acompañado por una frase atribuida al emperador romano Marco Aurelio: “La opinión de 10.000 hombres no tiene valor si ninguno de ellos sabe nada sobre el tema”. Milei no precisó a quiénes estaba dirigido ni mencionó de manera directa la coyuntura política.

El mensaje de Milei en medio del debate por la inflación

La publicación se conoció mientras se multiplicaban las críticas al rumbo económico del Gobierno y tras la difusión de datos de inflación. En otro mensaje que compartió el Presidente, se cuestionaron las comparaciones entre la inflación actual y la registrada durante el kirchnerismo en 2014.

“Decir que tenemos la misma inflación que tenía el kirchnerismo en 2014 es de una enorme estupidez. Tendremos la misma inflación nominal, pero la tendencia es la opuesta”.

La publicación fue difundida luego de que el INDEC informara que la inflación de septiembre fue del 1,9%. El debate también se produjo tras la difusión del último dato correspondiente a octubre, mencionado en medio de las repercusiones sobre la política económica.

Concesiones viales: nueva etapa para rutas nacionales

En paralelo, el Gobierno oficializó el inicio de la Etapa IV de la Red Federal de Concesiones mediante el Decreto 1358/26. La medida incorporará nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de gestión y mantenimiento con financiamiento privado.

De acuerdo con la información del Ministerio de Economía, las empresas concesionarias deberán financiar y ejecutar las obras necesarias. Vialidad Nacional tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de los contratos.