A 17 días del cierre de las sesiones ordinarias, el proyecto aprobado por Diputados en noviembre de 2024 sigue sin avanzar en el Senado y podría perder estado parlamentario. Patricia Bullrich buscará impulsar el debate, mientras oficialismo y oposición mantienen diferencias sobre el texto.

El proyecto para regular las apuestas online continúa sin tratamiento en el Senado, pese al mensaje del papa León XIV y a los pedidos para reabrir el debate. A 17 días del final de las sesiones ordinarias, la iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2024, corre riesgo de perder estado parlamentario.

Las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales deben convocar el tratamiento. Están presididas por los senadores de La Libertad Avanza Ivanna Arrascaeta, de San Luis; Nadia Márquez, de Neuquén; y Gonzalo Guzmán Coraita, de Salta. Hasta ahora, ninguno dio señales de impulsar el proyecto.

La ley de apuestas online también se frenó en la Legislatura bonaerense

En paralelo, esta semana fracasó el tratamiento de una iniciativa similar en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La reunión de comisión convocada para emitir dictamen sobre la base de un proyecto de Facundo Tignanelli no tuvo quórum.

La sesión se cayó por la ausencia sin aviso de diputados del PRO, La Libertad Avanza, la UCR y también del peronismo. Entre quienes no asistieron estuvieron Marcela Basualdo y Juan Pablo de Jesús.

La Iglesia pidió avanzar y Bullrich buscará reabrir el debate

Antes de la visita de León XIV, la Comisión Episcopal de Pastoral Social envió una carta a cada senador para plantear que el tratamiento del proyecto era “impostergable”. El mensaje generó movimientos en el oficialismo: la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el senador Luis Juez y otros dos integrantes de esa bancada se expresaron en redes a favor de debatir el tema.

La definición podría llegar la semana que viene. Bullrich, en medio de una disputa cada vez más abierta con la Casa Rosada, planteará el asunto en una reunión con referentes políticos del presidente Javier Milei. “Veremos”, señalaron en su entorno, sin descartar que el proyecto pueda avanzar.

Si la iniciativa no se trata antes del 30 de noviembre, quedará la posibilidad de que el Presidente la incluya en el temario de sesiones extraordinarias, una opción considerada poco probable. Unión por la Patria, que impulsó el proyecto en Diputados, ya inició conversaciones con Bullrich para analizar alternativas.

Publicidad, tarjetas y juego clandestino: las diferencias entre los proyectos

La jefa del bloque libertario busca que la semana próxima se emita dictamen sobre la base del proyecto alternativo presentado por el Gobierno nacional. La oposición, en cambio, insistirá con la media sanción de Diputados para intentar que la ley se apruebe antes de fin de año.

El texto aprobado por la Cámara baja establece restricciones más amplias: prohíbe la publicidad de apuestas online en todas las plataformas y el patrocinio en el deporte, impide usar tarjetas de crédito para apostar y obliga a verificar la identidad de quienes juegan. La propuesta del Gobierno, por su parte, se limita a castigar a las agencias de juego clandestino.

Las alternativas para evitar que el proyecto pierda estado parlamentario

Si no se convoca a las comisiones, la oposición evalúa pedir el tratamiento sobre tablas en la próxima sesión. Para habilitarlo necesita el respaldo de dos tercios de los presentes, una mayoría difícil de alcanzar si la mayoría del oficialismo decide bloquear el debate.

Senadores oficialistas que se pronunciaron a favor de discutir la regulación sostienen que no pueden votar el texto aprobado en Diputados, ya que La Libertad Avanza se opuso en esa cámara. Por eso, consideran necesario alcanzar un texto de consenso. Sin embargo, hasta el momento no hay senadores trabajando en la redacción de un posible dictamen de unidad.