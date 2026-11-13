La senadora profundizó su estrategia de diálogo y acuerdos en medio de la tensión con Javier Milei y Luis Caputo. La discusión de la Ley de Discapacidad en el Senado es uno de los ejes de su respuesta a la Casa Rosada.

En el entorno de Patricia Bullrich se definen como “papistas” y destacan el impacto del mensaje de León XIV en el armado de la senadora. En ese contexto, la exministra profundizó su apuesta por el diálogo, el consenso y la construcción de acuerdos con sectores aliados a La Libertad Avanza, pese a las crecientes tensiones con el oficialismo.

La estrategia tomó fuerza ante el debate de la Ley de Discapacidad en el Senado. Bullrich sostuvo que el objetivo es “resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.

Bullrich defendió el diálogo en medio de la disputa con la Casa Rosada

Con ese mensaje, la senadora respondió a los cuestionamientos del Gobierno por la demora en el tratamiento de la reforma electoral. Desde su sector buscaron remarcar que Bullrich trabaja “para que salgan las cosas” y cuestionaron la confrontación del presidente Javier Milei, sus insultos y la falta de atención a los problemas de la microeconomía.

La tensión se había intensificado luego de que Milei publicara un mensaje en redes sociales en el que acusó indirectamente a Bullrich de estar dispuesta a “hundir el barco” por no poder reemplazar a su capitán. A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en su canal de WhatsApp: “Ninguno” puede ocupar el lugar del líder libertario.

La reforma electoral y el debate por las PASO

La disputa sumó otro capítulo con la presión de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para acelerar el tratamiento de la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO. Milei también reclamó avanzar con el proyecto a través de sus redes sociales.

Ante esos movimientos, el bullrichismo respondió con un planteo que, según el sector, viene sosteniendo desde hace meses: el proyecto debe interpelar a distintos espacios políticos para tener posibilidades de imponerse en las elecciones. “Hay que leer los momentos históricos”, analizaron cerca de la senadora, donde consideran que la confrontación permanente no genera resultados.

Como ejemplo, desde ese espacio señalaron que el dictamen sobre discapacidad avanzó mediante “diálogo, consenso y acuerdos”. La aprobación del proyecto fue presentada como una muestra de que es posible destrabar discusiones políticas sin profundizar el enfrentamiento.

Damián Arabia pidió bajar la confrontación política

El diputado Damián Arabia, alineado con Bullrich, también se pronunció a favor de reducir la tensión. En un mensaje publicado en Instagram, expresó “un deseo y un compromiso” y dijo que le “gustaría que pudiéramos bajar el nivel de confrontación, escucharnos más y recuperar cierta serenidad” para que las “diferencias no nos hagan olvidar que compartimos un mismo país y un mismo destino”.

Arabia aclaró que, a su entender, “no se trata de abandonar nuestras convicciones ni de renunciar a defenderlas con firmeza”, sino de “entender que podemos pensar muy distinto sin necesidad de vivir enfrentados”. Además, asumió “un compromiso personal”: “escuchar más, discutir mejor y defender mis ideas sin descalificar a quienes no las comparten”.