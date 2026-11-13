Una investigación en Río Gallegos lo señala como parte de una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos, con vínculos con el narcotráfico. La causa describe operaciones sobre bienes embargados y un flujo financiero cercano a los 391 millones de pesos.

Lázaro Báez habría continuado dando instrucciones desde la cárcel para administrar y comercializar propiedades embargadas, según escuchas incorporadas a una investigación por presunto lavado de activos y narcotráfico. La acusación sostiene que la estructura investigada movió cerca de 390.880.000 pesos y operó sobre bienes sujetos a medidas judiciales.

Los audios y otros elementos fueron expuestos en una audiencia ante la fiscalía federal de Río Gallegos, a cargo de Julio Zárate. La pesquisa señala a Báez como integrante de una presunta asociación ilícita y menciona, entre otros, a su pareja, Claudia Insaurralde, y a Cristian Ibáñez, señalado como presunto testaferro.

Las escuchas que apuntan a órdenes desde la cárcel

En una de las conversaciones, Báez discute el alquiler de una propiedad embargada y afirma: “El dueño de la historia acá, soy yo (…) y si no les gusta, me decís y terminamos el contrato acá”. De acuerdo con la investigación, las comunicaciones muestran que habría seguido impartiendo directivas desde el penal, pese a las restricciones sobre su patrimonio.

Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K, por lavado de dinero, y Vialidad, por administración fraudulenta. La acusación documenta que utilizaba un teléfono celular y también describe llamadas a un teléfono público del establecimiento: quienes se comunicaban pedían por “Lázaro” y eran derivados con él.

La documentación también registra visitas de Insaurralde, del contador y colaborador imputado Diego Navarro y de Ibáñez. Según la pesquisa, este último encabezaba negocios en Río Gallegos en representación del titular del Grupo Austral. En las conversaciones, llamaba “el Tío” a Báez, mientras que las directivas podían dirigirse a “la Tía”, apodo atribuido a Insaurralde, detenida el lunes cuando intentaba fugarse, según la información de la causa.

Bienes embargados y empresas bajo investigación

La investigación está a cargo de Zárate y cuenta con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal Diego Velasco, y de los fiscales generales Diego Luciani y Abel Córdoba. El expediente describe un entramado de sociedades vinculado al holding de Báez.

La organización habría funcionado con “carácter estable” y estado orientada a la “comisión de delitos de lavado de activos agravado, asociación ilícita calificada, insolvencia fraudulenta y defraudación”. Según la acusación, sus integrantes no crearon nuevas empresas para introducir fondos, sino que habrían operado sobre un patrimonio preexistente alcanzado por embargos, depósitos judiciales y mandatos firmes de decomiso dictados en causas anteriores.

Entre los bienes mencionados figuran las estancias agropecuarias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, identificadas por el Ministerio Público Fiscal para su decomiso en el marco de la causa Vialidad. La pesquisa también incluye inmuebles en Río Gallegos y El Calafate, entre ellos propiedades destinadas a alquileres de uso médico y comercial.

El flujo de dinero y las conversaciones sobre alquileres

Entre las firmas bajo análisis aparece Austral Agro S.A., titular de varias estancias adquiridas por Báez entre 2010 y 2012 y vinculadas a la investigación de la Ruta del Dinero K. También figura Kank y Costilla S.A., empresa que recibió obra pública vial de manera presuntamente irregular, con sobreprecios, y que fue inquilina de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., compañías de la familia Kirchner.

El expediente incluye rodados con pedidos de secuestro y presuntas “operaciones clandestinas de venta de galpones”. El flujo financiero atribuido al entorno de Báez asciende a unos 390.880.000 pesos, equivalente, de acuerdo con la investigación, a aproximadamente 980 salarios mínimos, vitales y móviles.

En tres conversaciones del 5 de octubre, Báez e Ibáñez hablaron sobre alquileres, estancias y cobros. En uno de los intercambios, Ibáñez relató que una mujer le reclamaba dinero y que luego le permitiría ingresar a la estancia Alquinta. También mencionó instrucciones para incorporar personas a La Entrerriana.