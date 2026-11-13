Jorge Rial lanzará su propio canal mientras Carnaval prevé cerrar su programación el 27 de noviembre. La continuidad de la señal en 2027 está en duda, en medio de versiones sobre su situación y los problemas que atraviesa Pablo Toviggino.

Carnaval atraviesa un período de incertidumbre tras las salidas de sus principales figuras, Alejandro Fantino y Jorge Rial. La señal tiene previsto cerrar la programación de este año a fin de noviembre y todavía no definió cómo continuará en 2027, en un contexto marcado también por los problemas que enfrenta el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

En paralelo, Rial anunció que el próximo lunes lanzará oficialmente Ensalada Rusa, su propio canal de streaming. Antes de la presentación, ya realizó varias transmisiones de emergencia: la primera estuvo dedicada a la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, vinculado al sindicalista Víctor Santa María. Este jueves, junto con la periodista Rosario Ayerdi, abordó en la sección Pérez y Troika los heridos que dejó en el Gobierno la visita del papa León XIV.

Qué se sabe sobre la continuidad de Carnaval

La programación actual de Carnaval finalizará el 27 de noviembre. La idea, según trascendió, es hacer una pausa durante el verano y analizar si la grilla principal puede volver en marzo o abril de 2027.

Desde el canal sostuvieron que el receso no responde a una situación extraordinaria. “No hay ningún problema en el canal. Es lo mismo que hicimos el año pasado”, afirmó una fuente de Carnaval. Sin embargo, en el sector del streaming circulan versiones que plantean dudas sobre la continuidad del proyecto más allá de una pausa estacional.

Las salidas de Alejandro Fantino y Jorge Rial

La primera baja de peso fue la de Alejandro Fantino, quien dejó el ciclo Cónclave en junio, después de un cruce al aire con Viviana Canosa. Aunque su decisión fue vinculada con esa discusión, el conductor lo negó y explicó que había firmado un contrato con El Observador de Uruguay para cubrir el Mundial.

“De común acuerdo decidimos con los chicos frenar mi permanencia en el canal y reverla después del Mundial entrado julio, las puertas están abiertas para hacer algo juntos, si da más adelante”, aseguró Fantino.

El regreso finalmente no se concretó. Fantino siguió adelante con sus proyectos en Uruguay y con Neura, el canal de streaming que creó en 2022 con ayuda de Toviggino.

Meses después, Rial anunció que se alejaba de Carnaval por razones personales y que la decisión había sido conversada con las autoridades. “Seguramente el año que viene retornaré al canal que ayudé a formar y disfruté durante dos años. Orgulloso de formar parte de este equipo”, escribió en sus redes sociales. Ahora prepara el lanzamiento de su propio espacio.

La programación y los antecedentes del canal

Carnaval mantiene en su grilla a figuras como Viviana Canosa, Fabián Doman, Duka y Mauro Federico, además de periodistas y conductores que participan en distintos ciclos. El cierre de la programación de noviembre abrirá una etapa de definiciones para los equipos y para la posibilidad de sostener una oferta competitiva el año próximo.

La señal comenzó a funcionar en junio de 2025 con una fuerte inversión y conductores provenientes de la televisión. Su ciclo principal, Cónclave, reunió inicialmente a Rial, Fantino, Canosa y Doman, con la propuesta de convocar a periodistas de distintas posiciones políticas. También pasó por el canal Marcelo Tinelli, aunque se desvinculó rápidamente del proyecto audiovisual.

Con la salida de sus principales conductores y un horizonte financiero incierto, Carnaval enfrenta una nueva etapa. La incógnita es si la pausa de verano servirá para reorganizar la señal o si será el inicio de un repliegue más profundo, en un escenario atravesado por los problemas de Toviggino.