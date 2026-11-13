Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Vito Antonio y Emanuel D'Abatte estuvieron entre los 67 detenidos que participaron de una misa con el Papa León XIV en la cárcel de Devoto. Ambos están procesados en la causa Induplack, que reúne más de 600 damnificados y un perjuicio superior a los 24 millones de dólares.

Vito Antonio y Emanuel D'Abatte, procesados por liderar una asociación ilícita vinculada a una de las mayores estafas inmobiliarias del país, fueron parte del grupo de detenidos que recibió al Papa León XIV en la cárcel de Devoto. Ambos cumplen prisión preventiva en ese penal desde abril de 2025.

El Servicio Penitenciario Federal seleccionó a 67 presos para acompañar la misa. Según se informó, todos fueron elegidos por su buena conducta durante la detención. Entre ellos estuvo Vito Antonio, a quien en los tribunales porteños apodaron el "Cositorto de los departamentos". Durante el encuentro, recibió la bendición del pontífice y un saludo personal.

La causa Induplack y las estafas inmobiliarias

La investigación, conocida como Induplack por la empresa fantasma que habría servido para desplegar la maniobra, registra más de 600 afectados y un perjuicio económico que superó los 24 millones de dólares. El expediente principal, identificado con el número 18025/2020, fue elevado a juicio con 569 hechos de estafa documentados; otros 137 episodios siguen bajo investigación.

Vito L'Abbate es señalado como el patriarca de un entramado empresarial que durante más de una década ofreció desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires. A través de firmas como Induplack SA e Induplack Fiduciaria, el grupo promovió al menos 17 emprendimientos y comercializó departamentos desde el pozo.

La acusación sostiene que sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago también integraron la estructura. Según la investigación, distintas sociedades y fideicomisos se habrían utilizado para vender unidades que nunca fueron terminadas y, en algunos casos, habrían sido ofrecidas a más de un comprador. Vito, sus tres hijos y Patricio Flores están acusados como presuntos integrantes de una asociación ilícita.

Empresas investigadas y presuntos testaferros

La fiscal Mónica Cuñarro, a cargo del caso, avanzó además sobre otras personas que habrían colaborado con el funcionamiento del grupo. En un dictamen firmado el 3 de noviembre, solicitó el procesamiento de presuntos testaferros y empresarios vinculados a sociedades subsidiarias de los L'Abbate.

Entre las compañías bajo análisis figuran Laser Argentina, iWin Aberturas e iGlass. Para la acusación, esas firmas habrían servido para generar deudas, confundir patrimonios y dificultar el rastreo del dinero obtenido mediante las operaciones inmobiliarias.

La fiscalía también planteó que se habrían usado préstamos y deudas falsas para favorecer a determinadas personas frente a los acreedores durante los concursos preventivos de las empresas. Dos escribanos fueron indagados por su posible intervención en la creación de fideicomisos y sociedades; luego, la Cámara de Apelaciones dictó la falta de mérito para procesarlos o sobreseerlos.

Deudas millonarias y otras firmas del grupo

La causa también examina otras sociedades relacionadas con el clan, que desde 2008 habría intervenido en 23 empresas. Entre ellas están Iwin SA, con una deuda de 97 millones de pesos, e Iwin Aberturas, con pasivos por 369 millones de pesos, de los cuales 365 millones corresponden al Banco Nación.

De acuerdo con la fiscalía, esas estructuras habrían permitido ocultar fondos y generar deudas mediante cheques que luego fueron rechazados.