Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes para este viernes en diez provincias. En Buenos Aires, el aviso regirá durante la noche y abarcará casi todo el territorio, excepto el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes que afectará este viernes a sectores del centro, norte y sur de la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, las condiciones de inestabilidad se esperan durante la noche.

El fenómeno podría incluir ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo. También se prevén acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual.

Alerta por tormentas en Buenos Aires: zonas y horarios

Según el informe del organismo meteorológico, durante la madrugada el alerta alcanzará al este de Río Negro y Chubut. Por la tarde y la noche, se extenderá al suroeste de Santa Fe, casi toda Córdoba —excepto el extremo norte—, el norte de San Luis, el este de La Rioja, el oeste de Salta, el norte de Jujuy y el este de La Pampa.

En la provincia de Buenos Aires, la alerta se activará durante la noche y abarcará prácticamente todo el territorio bonaerense, con excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El clima inestable volverá así a distintas regiones del país después de un fin de semana largo con condiciones casi ideales.

Qué dice el pronóstico del SMN sobre las tormentas

"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual", detalló el parte oficial.

Ante la vigencia de la alerta amarilla por tormentas, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales de Defensa Civil.