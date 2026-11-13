Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete recorrieron el Comando Operativo de Emergencias junto al gobernador Juan Pablo Valdés. La reunión se centró en la prevención, las obras hídricas y la coordinación ante los efectos del fenómeno climático.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, visitaron Corrientes y se reunieron con el gobernador Juan Pablo Valdés para abordar acciones de prevención y respuesta ante los efectos de El Niño.

El encuentro se realizó en el centro del Comando Operativo de Emergencias (COE), ubicado en el Parque Tecnológico. Allí, Valdés, el ministro de Seguridad, Adán Gaya, y el director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, presentaron el funcionamiento del organismo y la tecnología que utiliza la provincia para anticipar y atender fenómenos climáticos.

Corrientes presentó su sistema de prevención ante El Niño

Durante la recorrida, las autoridades nacionales conocieron los avances en obras hídricas, asistencia y herramientas tecnológicas destinadas a anticiparse al impacto de las contingencias climáticas. Según se informó, Karina Milei felicitó al gobernador por las medidas que lleva adelante frente al fenómeno.

Al finalizar la visita, Valdés destacó la continuidad del trabajo con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y remarcó la importancia de mantener la cooperación entre los distintos niveles del Estado.

“Tenemos que volver a un país donde el Gobierno nacional trabaja en conjunto y las diferentes provincias seguimos trabajando con los municipios, entendiendo que todos son argentinos, que todos son correntinos, que todos son ciudadanos de este país”, afirmó Valdés.

El Gobierno nacional destacó la coordinación y la tecnología

Santilli valoró la integración de la agencia federal con las autoridades correntinas y las inversiones realizadas por la provincia para fortalecer la respuesta ante emergencias.

“es muy importante ver cómo se integró la Agencia Federal de Emergencias con la provincia de Corrientes; el trabajo conjunto que están haciendo y la tecnología en la que ha invertido la provincia y el gobernador Valdés es muy importante”.

También participaron legisladores nacionales y provinciales, ministros del Poder Ejecutivo, el intendente de la Capital, Claudio Polich, el jefe de la Policía y representantes de las Fuerzas Federales.