Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

Tras conocerse que la inflación fue del 2,2% en octubre, el ministro señaló el impacto de los cambios en el Régimen de Zona Fría. El Indec informó que Vivienda y servicios básicos tuvo la mayor suba, con un 4,2%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó parte del aumento de la inflación de octubre, que llegó al 2,2%, a la modificación del Régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno y sancionada el 24 de septiembre.

“El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, escribió Caputo en su cuenta de X.

El impacto de la reforma de Zona Fría en las tarifas de gas

Según el Indec, la categoría de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró en octubre la mayor suba, con un 4,2%. El organismo vinculó el incremento, en particular, con el aumento del gas.

El informe señaló que, con excepción del Noreste, el rubro Electricidad, gas y otros combustibles tuvo aumentos en todas las regiones. Entre los factores mencionados figuran los “cambios en tarifas, en el bloque de m3 con precio subsidiado y en la modificación en el régimen de zonas frías”.

Qué zonas perdieron subsidios al consumo de gas

La reforma promovida por el presidente Javier Milei redujo el alcance de los subsidios para el consumo de gas natural. Entre las áreas afectadas se encuentran decenas de municipios de Buenos Aires y Córdoba, el sur de Santa Fe y San Luis, además de sectores de San Juan, Mendoza, Salta y La Rioja.

El beneficio, que antes se otorgaba de manera universal y automática, quedó limitado a usuarios de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Las subas del gas por región y en las facturas

Las consecuencias de la eliminación del beneficio comenzaron a reflejarse en las facturas residenciales desde mediados de octubre. En distribuidoras como Camuzzi Pampeana, los aumentos inmediatos promediaron el 30%.

En el detalle regional del Indec, los incrementos fueron del 7,1% en la Patagonia, del 6,6% en Cuyo y del 6,4% en la región Pampeana. El organismo también informó una suba interanual del 51,1% respecto de octubre de 2025 y una variación del 0,34% frente a septiembre.