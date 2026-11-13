El oficialismo prevé convocar a sesiones extraordinarias tras el cierre del período ordinario, el 30 de noviembre. Busca avanzar con el Presupuesto 2027 y la suspensión de las primarias, mientras negocia con el PRO y los gobernadores.

El Congreso se prepara para retomar el tratamiento de proyectos demorados y el Gobierno ya proyecta convocar a sesiones extraordinarias. Por los plazos parlamentarios, se descarta extender el período ordinario, que finaliza el 30 de noviembre.

“Seguramente haya extraordinarias”, confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Las prioridades del oficialismo son el Presupuesto 2027 y la reforma política que propone eliminar o suspender las PASO del próximo año.

Presupuesto 2027: el oficialismo busca acordar cambios

Representantes del oficialismo, aliados y funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica se reúnen para consensuar los puntos más conflictivos del proyecto de presupuesto. El plan del Gobierno es obtener dictamen el 17 y llevar la iniciativa al recinto el 25. Si se aprueba en Diputados, el debate continuará en el Senado durante diciembre.

El PRO reclama modificar siete puntos del texto. Uno de ellos, la prórroga de la ley de autopartes, fue incorporado durante la jornada. Un diputado de ese espacio advirtió que, sin las partidas reclamadas, su bloque no aprobará el presupuesto.

Suspensión de las PASO: negociaciones en el Senado

La negociación por las primarias está concentrada en el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores. Menem sostuvo: “Creo que la Argentina no necesita PASO. Está actualmente en el Senado; se está trabajando. Creo que vamos a llegar a suspender las PASO, si Dios quiere”. También afirmó: “Ya en 2025 hemos sido capaces de suspender las PASO. La verdad es que no tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos, ¿no?”

La senadora Patricia Bullrich señaló que no participa de la negociación ni trabaja para reunir los votos. La discusión quedó en manos de Santilli y Karina Milei. El PRO, por su parte, todavía no definió públicamente su postura y prevé analizarla con sus gobernadores.

“Lo tenemos que conversar con nuestros gobernadores”, afirmó el diputado Cristian Ritondo. La semana próxima podría debatirse el tema en comisión. Además, el 25 está prevista una sesión en la Cámara alta para recibir al jefe de Gabinete, quien presentará su informe de gestión.

Ley de Discapacidad y partidas presupuestarias

En el Senado también espera su sanción definitiva la Ley de Discapacidad, que incorporó buena parte del contenido de la ley de emergencia que el Gobierno decidió no prorrogar. Bullrich afirmó: “Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”.

El tratamiento de la norma está vinculado con la discusión presupuestaria. El proyecto de Presupuesto 2027 incluía un capítulo que, según el planteo del PRO, dejaba sin efecto buena parte de los derechos adquiridos por las personas con discapacidad durante más de 30 años.

“Hay un compromiso del Gobierno dentro del recinto de que la ley tenga presupuesto correspondiente. Esos temas están porque los votamos nosotros, van a estar en el presupuesto”, sostuvo Ritondo al ingresar a la mesa de negociación con el oficialismo.