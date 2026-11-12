La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que la Cámara alta está lista para aprobar el proyecto y sostuvo que el país debe construirse “con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría y será tratada el 19 de noviembre.

La senadora Patricia Bullrich afirmó que el Senado está preparado para aprobar la nueva Ley de Discapacidad y volvió a marcar diferencias con el presidente Javier Milei en medio de la tensión política y del ajuste que impulsa el Gobierno en el sector.

“Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, expresó Bullrich en su cuenta de X. El mensaje se sumó a otros planteos de la legisladora sobre la necesidad de que los resultados del programa económico lleguen a toda la población.

Ley de Discapacidad: el Senado se prepara para votar

Bullrich resistió los intentos de la Casa Rosada de modificar el proyecto aprobado en Diputados y reunió el respaldo de aliados y sectores de la oposición. Así, consiguió un dictamen de mayoría sin cambios al texto, lo que allanó el camino para su tratamiento en una sesión prevista para el jueves 19 de noviembre.

El nuevo cruce se produjo después de algunos gestos que parecían apuntar a bajar la tensión interna. La inclusión de Bullrich en el saludo al Gabinete y la aparición de fotografías suyas en el álbum oficial de la misa inaugural habían sido leídas como señales de distensión. Sin embargo, la senadora volvió a poner el foco en la discapacidad con el mensaje “es con todos, que nadie quede en el camino”.

El reclamo del papa León XIV y la respuesta del Gobierno

La discusión también se desarrolla tras la visita del papa León XIV a la Argentina. Durante su paso por el Pequeño Cottolengo Don Orione, el pontífice planteó: “El progreso de una nación también se mide por cómo acoge a las personas con discapacidad”. También pidió atención para las personas con discapacidad y las universidades.

El Gobierno no modificó su postura sobre las auditorías a quienes reciben pensiones y a las casas de altos estudios. El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió esos controles, mientras Bullrich reiteró su posición sobre la inclusión y la necesidad de que nadie quede excluido.

Quirno cuestionó a Bullrich por sus “ambiciones personales”

La tensión sumó un nuevo capítulo cuando el canciller Pablo Quirno acusó a la senadora de “quedarse en cosas chiquitas” y de priorizar “ambiciones personales”. Sus declaraciones siguieron a una publicación de Milei en Instagram, interpretada en el oficialismo como una alusión a su socia política. El Presidente había apuntado contra personas “dispuestas a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser capitán”.

“No nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos”, afirmó Quirno. Luego, consultado directamente por Bullrich, moderó su postura y señaló que no era quién “para juzgar la posición de la senadora”.

En otro tema, el canciller sostuvo que la Argentina “rechaza rotundamente” la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. Afirmó que sobre esas fuerzas no pesa “ningún tipo de acusación”, a diferencia de la Guardia Revolucionaria iraní.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Quirno dijo que el Gobierno toma “de manera muy seria este tipo de acusaciones” y las vinculó con la decisión argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria en marzo último.

Las diferencias políticas entre Bullrich y la Casa Rosada

El episodio se suma a las señales de autonomía que Bullrich viene mostrando en público, tanto por sus planteos sobre el alcance social de los resultados económicos como por sus diferencias con la estrategia política de la Casa Rosada y los modos del Presidente.

En ese contexto, también quedó bajo atención un video difundido por el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien Bullrich había coincidido en la necesidad de construir acuerdos políticos para sostener el modelo. Caputo anticipó que el Gobierno “va a seguir con la ortodoxia, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer” hasta las elecciones y preguntó: “¿Ven que es difícil tener esa convicción que tiene el Presidente? ¿Saben cuántos lo pueden reemplazar? Ninguno, ninguno”.