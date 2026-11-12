El encuentro gratuito se realizará el 14 y 15 de noviembre en C Art Media, con música, teatro, actividades para las infancias y debates sobre inteligencia artificial, economía, trabajo y democracia.

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará el 14 y 15 de noviembre FUERZA Bienal, un encuentro gratuito que reunirá cultura, música, teatro e ideas en C Art Media. Periodistas, escritores, economistas, investigadores y referentes de distintos ámbitos debatirán sobre inteligencia artificial, economía, trabajo, democracia, identidad y el futuro del país.

La iniciativa integra FUERZA, una plataforma cultural impulsada por la central sindical que comenzó con FUERZA Festival y busca abrir espacios de encuentro en torno a la cultura y la realidad argentina. La programación incluye charlas, conversaciones, espectáculos musicales, propuestas para las infancias, proyecciones de cine y obras teatrales.

FUERZA Bienal: agenda de actividades del sábado

La primera jornada comenzará a las 14 con la apertura oficial. A las 15, Ekathe ofrecerá un show acústico y se realizará, en simultáneo, la actividad para infancias Personajes del mañana. A las 16, Juan Rattenbach y Aien Nesci participarán de la charla Malvinas: una causa de futuro. Una hora después, Gabriela Borrelli, Tali Goldman y Pedro Yagüé conversarán en Libros, trabajo y política.

La inteligencia artificial será uno de los ejes del día con IA: la fábrica del futuro, prevista para las 18 y a cargo de Tomás Trapé, Tomás Borovinsky y Aleli Prevignano. A las 19, Reynaldo Sietecase y Lorena Álvarez encabezarán Narrar el presente. Luego, a las 20, Jorge Sola y Diego Coatz debatirán en ¿Quién produce la Argentina que viene?

La programación continuará a las 21 con la proyección de Lealtad a la justicia social. La música tendrá su espacio desde las 22, con la presentación de Mery Granados, y seguirá a las 23 con el Sindicato Argentino de Boleros, que cerrará las actividades musicales del sábado.

Economía, clase media y política en la segunda jornada

La actividad del domingo comenzará a las 14. A las 15 habrá un taller de percusión a cargo de La Bomba de Tiempo y, en paralelo, una propuesta para las infancias llamada Amuletos de la fuerza. A las 16, Pablo Fernández Rojas, Facundo Abramovich y Estefanía Mensi participarán de El futuro en la espalda.

Uno de los debates centrales será ¿Por qué no funciona la economía argentina?, programado para las 17 con Julián Zicari, Marina Dal Poggetto, Hernán Letcher y Juan Gentile. A las 18 se presentará Nación Alambre, una obra teatral sobre la crisis de 2001. Después, a las 19, Martín Rodríguez, Hernán Vanoli y Natalia Aruguete analizarán la situación de la clase media en ¿Qué pasó con la clase media?

La agenda seguirá a las 20 con Los 70 ayer y hoy, una conversación entre María O'Donnell y Hernán Confino. A las 21, Pedro Saborido encabezará Humor, política e identidad. A las 22 habrá dos propuestas: Julieta Laso se presentará en el escenario y se podrá ver El debate, una obra que recrea la discusión entre José Ignacio Rucci y Agustín Tosco.

El cierre de FUERZA Bienal está previsto para las 23, con un Gran show sorpresa en el escenario principal. La organización no informó qué espectáculo pondrá fin a las dos jornadas.