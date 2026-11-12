Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

El ministro de Economía atribuyó parte de la suba mensual, que llegó al 2,2%, a los cambios en el Régimen de Zonas Frías. La división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó un 4,2%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó el aumento de la inflación de octubre con los cambios en el Régimen de Zonas Frías, aprobados por el Congreso el pasado 24 de septiembre. El índice general del mes fue del 2,2%.

“El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

El impacto de las Zonas Frías en las tarifas

La división mencionada por Caputo registró en octubre un incremento del 4,2%, por encima del promedio general. En el otro extremo, bebidas alcohólicas y tabaco tuvo la menor suba, con un 0,8%.

La modificación alcanzó a unos 3,3 millones de usuarios, principalmente de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Estos hogares dejaron de tener garantizado el descuento automático en las tarifas por su ubicación geográfica.

Inflación núcleo e índice interanual

En el mismo mensaje, el ministro destacó el desempeño de la inflación núcleo, que excluye productos con precios estacionales, como frutas e indumentaria de temporada. Según indicó, en octubre registró su menor variación mensual desde julio de 2025.

“La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025. Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018”.

Caputo también informó que “la variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo”. Para el IPC Núcleo, señaló una variación interanual del 30,7%, mientras que las categorías Estacionales y Regulados aumentaron un 28,2% y un 43,7%, respectivamente.