El comisario mayor Diego Carbone declaró en el juicio oral y sostuvo que no vio a Daniel Muñoz ni a otros secretarios trasladar bolsos con dinero. Durante el interrogatorio, dijo que no recordaba varios detalles de los viajes presidenciales y explicó que los controles del equipaje no eran responsabilidad de su custodia.

El jefe de la custodia de Cristina Kirchner, comisario mayor Diego Carbone, declaró como testigo en el juicio oral por el caso de los Cuadernos de las Coimas y negó haber visto bolsos o valijas con dinero. Su testimonio estuvo atravesado por un tenso intercambio con la fiscal Fabiana León y por reiteradas respuestas en las que dijo no recordar fechas, nombres y movimientos.

Carbone integra la custodia de la familia Kirchner desde diciembre de 2002. Afirmó que conocía a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, pero negó haberlo visto trasladar bolsos o valijas al departamento de Juncal y Uruguay, en Recoleta, o a propiedades familiares en Santa Cruz.

La declaración de Carbone sobre los bolsos y los viajes

El comisario recordó que Néstor Kirchner viajaba con un "maletincito pequeño con documentación". Sin embargo, sostuvo que no le correspondía controlar qué llevaban los funcionarios en su equipaje: según explicó, esa tarea estaba a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Agrupación Aérea de la Casa Militar.

La declaración se centró en los traslados de dinero que, de acuerdo con la acusación, empresarios contratistas del Estado entregaban a funcionarios kirchneristas. Según la hipótesis fiscal, Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, reunía dinero de empresarios y se lo entregaba a Muñoz, quien habría intervenido en su traslado a propiedades vinculadas a los Kirchner.

Por ese motivo, León preguntó por los movimientos de los secretarios presidenciales, los viajes a Santa Cruz y los controles de seguridad del equipaje. Carbone dijo haber conocido cerca de 80 países y haber acompañado a Cristina Kirchner en numerosos viajes, pero señaló que no recordaba detalles de varias de esas ocasiones ni los nombres de integrantes de las tripulaciones presidenciales.

El custodio dijo tener dificultades para recordar nombres

"Yo tengo un problema", expresó Carbone al explicar sus dificultades para identificar personas conocidas. También dijo ante la fiscal: "A usted lo veo mañana en la casa y no me lo recuerdo".

El testigo contó que comenzó a custodiar a Néstor Kirchner durante la campaña presidencial de 2002 y que, desde marzo de 2005, se ocupó principalmente de la seguridad de Cristina Kirchner y sus hijos. "Jamás dejé de darle seguridad a la familia de la expresidenta", afirmó, y señaló que continuó en esa función pese a los cambios de gobierno y a las modificaciones dentro de la Policía Federal.

Sobre Muñoz, dijo que lo conocía desde la campaña de 2002, cuando trabajaba como asistente del entonces gobernador de Santa Cruz. No pudo precisar hasta cuándo lo había visto como secretario privado ni en qué año había fallecido. También reconoció haber conocido a Fabián Gutiérrez, otro ex secretario presidencial, aunque dijo desconocer dónde vivía y qué hacía fuera de sus tareas oficiales.

Qué declaró sobre los vuelos presidenciales y el equipaje

Carbone explicó que, durante los viajes a Río Gallegos y El Calafate, los Kirchner bajaban del avión y subían de inmediato a los vehículos que los esperaban en la pista. "El presidente ni la presidenta esperaban a nadie en ningún momento, o sea, subían y salíamos", declaró.

Según su relato, los secretarios presidenciales viajaban junto a los mandatarios y algunos conducían los vehículos oficiales o se ubicaban a su lado, dentro de una "cápsula de seguridad" formada por una caravana de autos. Consultado sobre si había visto a Daniel Álvarez cargar o descargar bolsos de los aviones, respondió: "No. Ni a él ni a ninguno de los secretarios".

El comisario aseguró que sus propias valijas pasaban por un escáner, pero dijo que no podía precisar qué controles se aplicaban al equipaje de los secretarios. "Eso tampoco era función mía", sostuvo, y volvió a señalar a la Casa Militar y a la PSA como responsables. Sobre lo que veía transportar a Muñoz y a otros funcionarios, mencionó un "maletincito pequeño con documentación, con papeles de documentación".

Las preguntas sobre el departamento de Juncal y Uruguay

Otro tramo de la audiencia estuvo dedicado al departamento de Juncal y Uruguay, señalado en la investigación como uno de los posibles destinos del dinero presuntamente recaudado. Ante preguntas del abogado defensor Carlos Beraldi, Carbone dijo que conocía la propiedad desde aproximadamente 2003, cuando Néstor Kirchner todavía la utilizaba como residencia.

El testigo afirmó que no recordaba haber acompañado a Cristina Kirchner al departamento después de la mudanza a la Quinta de Olivos. Primero respondió "No, no recuerdo" y, ante otra consulta, dijo "No, creo que no". Tras las repreguntas de Beraldi, aseguró estar prácticamente seguro de no haber realizado esos traslados.

Carbone también reconoció que había ingresado al departamento en una o dos oportunidades. Al ser consultado sobre una medida de seguridad que recordara, mencionó "la puerta de acceso al ascensor". La defensa buscó establecer si esos dispositivos respondían a razones de seguridad. El material disponible del artículo original se interrumpe en ese punto.