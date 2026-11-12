El titular de Diputados estimó que en las próximas dos semanas podría avanzar la media sanción del proyecto. También se refirió a las negociaciones en el Senado y a la agenda parlamentaria del oficialismo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que el Senado podría darle media sanción en las próximas dos semanas al proyecto oficialista que propone suspender o eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa se encuentra en tratamiento en la Cámara alta.

"El tema PASO es un tema que está en este momento en el Senado. Se está trabajando. Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere. Creo que la Argentina no necesita PASO, es algo que venimos planteando hace rato", sostuvo Menem.

La suspensión de las PASO y los plazos en el Senado

El diputado de La Libertad Avanza recordó que en 2025 se suspendieron las primarias y cuestionó que los contribuyentes financien las internas partidarias. "La verdad que no tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos. Entonces, entiendo que vamos a estar cerca con las voluntades para poder suspenderlas o eliminarlas definitivamente y poder avanzar en la reforma electoral", expresó.

Consultado sobre cuándo podría tratarse el proyecto, evitó dar una fecha precisa y señaló que la aprobación depende de los votos. Sin embargo, ante una pregunta sobre los plazos, planteó: "Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula".

Menem remarcó que el resultado dependerá de los acuerdos entre los senadores: "Obviamente, son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo a la misma hora, el mismo día e ir a levantar la mano apoyando en esta dirección lo que estamos planteando". Las negociaciones en la Cámara alta son encabezadas por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

Tensión política entre Bullrich y el Gobierno

La discusión legislativa se da en un contexto de diferencias entre Bullrich y la Casa Rosada. En las últimas horas, el presidente Javier Milei publicó en Instagram una frase que fue interpretada como una crítica a la senadora: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán".

Según interpretaciones atribuidas a fuentes del Ejecutivo, el mensaje aludiría a las aspiraciones de Bullrich de convertirse en una alternativa del oficialismo para las elecciones presidenciales de 2027. También trascendió que Milei habría comentado a su entorno que está al tanto de los desmarques de la exministra de Seguridad y que se ocuparía del tema una vez que el papa León XIV dejara el país.

El canciller Pablo Quirno también se refirió a la tensión. Consultado sobre el mensaje presidencial y la posición de Bullrich, dijo que no era quien "para juzgar la posición de la senadora". Luego afirmó: "Comparto y tengo el privilegio de compartir muchas horas con el Presidente porque lo acompaño en todos sus viajes y conozco profundamente su pensamiento. Está claro hacia dónde está yendo y eso exige un compromiso absoluto del Gobierno".

Quirno agregó: "No nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos".

La agenda parlamentaria que anticipó Martín Menem

Si el Senado aprueba el proyecto sobre las PASO, la iniciativa deberá pasar a la Cámara de Diputados, que preside Menem. El dirigente sostuvo que el oficialismo tendría allí los votos necesarios para avanzar con la suspensión.

En cuanto a la agenda legislativa, anticipó que la semana próxima se trataría una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La propuesta busca que las autoridades de la entidad se concentren en cuidar el valor de la moneda y que se prohíba imprimir dinero para financiar al Tesoro.

Menem también mencionó una iniciativa relacionada con Malvinas, después del reclamo argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por áreas marítimas en disputa con el Reino Unido, y un proyecto sobre biocombustibles. Además, señaló que la semana siguiente podría abordarse el Presupuesto y otros asuntos pendientes, y anticipó la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias.

Menem habló de la visita del papa León XIV

Al referirse a la reciente visita del papa León XIV, el titular de Diputados descartó que sus declaraciones sobre pobreza y desigualdad estuvieran dirigidas al Gobierno con una intención política. "Me parece un despropósito politizar la venida del máximo representante de la Iglesia", afirmó.

"Creo que nos habló a todos los argentinos. Habló para 47 millones de argentinos, más allá de que no todos son católicos. Bajó un mensaje clarificador, con mucha sensibilidad. Estuvo en tiempo real en todo momento, muy conectado con la realidad argentina. Dejó un mensaje para todos, no para una persona en particular", expresó.

Menem sostuvo que las palabras del Pontífice deben reflejarse en la vida cotidiana. "Lo debemos tomar y llevar adelante eso que nos encomendó como católicos: transmitir la fe, transmitir el Evangelio, volver a realizar los valores de la familia", señaló. También afirmó que dejó mensajes que pueden contribuir a mejorar a las personas y al país.