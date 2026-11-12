El oficialismo busca avanzar con la suspensión de las primarias y asegura que cuenta con los votos necesarios. La comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá el martes 17, aunque Patricia Bullrich pidió conocer quiénes respaldan el proyecto.

El Gobierno aceleró las gestiones para avanzar con la suspensión de las PASO antes de fin de año. Menos de 24 horas después de la partida del papa León XIV, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, llamó a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, para pedirle que convocara a la comisión de Asuntos Constitucionales. La reunión quedó fijada para el martes 17.

La iniciativa no propone eliminar las primarias, sino volver a suspenderlas, como ocurrió en 2025. Si el oficialismo reúne los apoyos necesarios, buscará firmar dictamen ese mismo martes y llevar el proyecto al recinto el jueves 26 para obtener media sanción.

El Gobierno busca dictamen para suspender las PASO

Si el despacho se demora, el tratamiento en comisión podría postergarse una semana y la discusión en el recinto, otra más. En ese escenario, el debate pasaría a diciembre y el Poder Ejecutivo debería convocar a sesiones extraordinarias.

El proyecto está en el Senado desde mayo, cuando lo envió el Poder Ejecutivo. Desde entonces no registró avances, salvo una reunión informativa en septiembre, debido a la falta de votos. Ahora, desde la Casa Rosada sostienen que los apoyos están, aunque en el bloque oficialista persisten las dudas.

Bullrich pidió precisiones sobre los 37 votos

Por tratarse de una reforma electoral, se necesitan al menos 37 votos. En una conversación con Santilli, Bullrich le pidió que identificara a quienes integrarían esa mayoría. Según trascendió, el jefe de Gabinete le respondió que le daría el detalle el jueves.

La titular del bloque oficialista sostiene en las conversaciones de la mesa política que el Gobierno debe conseguir los respaldos, una tarea que le corresponde a Santilli. La búsqueda de apoyos incluiría a gobernadores aliados y podría formar parte de un acuerdo electoral más amplio.

En el oficialismo reconocen que quizás todavía no tengan todos los votos. La convocatoria a la comisión, según esa lectura, busca «armar un scrum para meter presión» con una fecha definida en el calendario. La reunión quedó a cargo del presidente de Asuntos Constitucionales, el senador de La Libertad Avanza Agustín Coto.

Martín Menem se mostró optimista con la iniciativa

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó confianza en que el Congreso pueda avanzar con la suspensión de las primarias. «El tema PASO es un tema que está en este momento en el Senado. Se está trabajando. Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere. Creo que la Argentina no necesita PASO, es algo que venimos planteando hace rato», afirmó.

En otra declaración, Menem sostuvo: «En 2025 hemos sido capaces de suspender las PASO. La verdad que no tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos. Entonces, entiendo que vamos a estar cerca con las voluntades para poder suspenderlas o eliminarlas definitivamente y poder avanzar en la reforma electoral».

El impacto político y económico de las primarias

Con el riesgo país por encima de los 800 puntos, el Gobierno recibe de manera recurrente de inversores el pedido de suspender las primarias de 2027. En el oficialismo consideran que esa decisión podría despejar parte de la incertidumbre económica: un eventual mal resultado de La Libertad Avanza en las PASO, sostienen, podría generar tensiones hasta la elección presidencial de octubre.

En el sector de Karina Milei también plantean dos razones políticas. Una es que, sin primarias, al peronismo le resultaría más difícil definir sus candidaturas. La otra es que se cerrarían las puertas a eventuales rivales de Javier Milei en una elección interna. Entre los nombres que aparecen en ese análisis está el de Bullrich, quien en los últimos meses realizó gestos para diferenciarse del Gobierno, aunque en torno a la reforma electoral se muestra alineada con la Casa Rosada.

El peronismo anticipó su rechazo a suspender las PASO

Si el Senado concede la media sanción, el proyecto deberá tratarse luego en Diputados. Las proyecciones previas indican que la aprobación sería más difícil en la Cámara alta y que, si supera esa instancia, la Cámara de Diputados podría ordenar su votación.

El bloque peronista, presidido por José Mayans y con 21 integrantes, está en contra de suspender las primarias. Además, por la visita del Papa y los feriados, durante esta semana hubo pocos senadores en el Congreso, por lo que el oficialismo no pudo comprobar directamente si cuenta con los votos que asegura tener.