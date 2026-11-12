Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

Un relevamiento nacional de Equipo Mide ubica a Javier Milei primero en dos escenarios de primera vuelta, pero proyecta una ventaja de tres puntos para Axel Kicillof en una segunda vuelta. El estudio también registra desaprobación a la gestión y preocupación por la economía.

Una encuesta nacional sobre las elecciones presidenciales de 2027 muestra resultados distintos según el escenario electoral. Aunque Javier Milei encabeza las mediciones de primera vuelta incluidas en el relevamiento, Axel Kicillof se impondría ante el Presidente en un eventual balotaje.

El estudio de Equipo Mide asigna al gobernador bonaerense el 42% de las preferencias en una segunda vuelta, frente al 39% de Milei. El 12% optaría por el voto en blanco o nulo y el 7% todavía no sabe qué haría.

Balotaje entre Milei y Kicillof: cómo se distribuye el voto

La ventaja de Kicillof también aparece al analizar a quienes votaron a otros candidatos en 2023. Entre los electores de Sergio Massa, el gobernador reúne el 89% y Milei, el 3%. Entre quienes acompañaron a Myriam Bregman, Kicillof alcanza el 87% y el Presidente no registra adhesiones.

Entre los votantes de Milei en la última elección presidencial, en cambio, el mandatario conserva el 72% de respaldo en el escenario de balotaje planteado por la encuesta.

Intención de voto para la primera vuelta de 2027

En la medición general de intención de voto, Milei obtiene el 28% y Kicillof, el 23%. Patricia Bullrich aparece tercera, con el 8%, seguida por Bregman, con el 7%. Victoria Villarruel y Massa reúnen el 5% cada uno, mientras que Mauricio Macri alcanza el 3%.

La presencia de Bullrich permite observar diferencias entre electorados. Entre quienes votaron a Milei en 2023, el Presidente reúne el 62% en este escenario y la actual ministra, el 11%. Entre los antiguos votantes de Bullrich, el 40% la elige a ella y el 38% se inclina por Milei.

Un escenario sin Bullrich ni Massa favorece a Milei

En una segunda alternativa, que excluye a Bullrich y Massa de la competencia, Milei llega al 37% y Kicillof al 32%. Bregman obtiene el 9%, mientras que el voto en blanco o nulo alcanza el 11%.

En ese escenario, el respaldo a Milei llega al 62% entre quienes habían votado a Bullrich en 2023. El dato muestra que una parte de ese electorado podría acompañar directamente al Presidente si la ministra no compite.

Macri también forma parte de la medición general y registra un 3% de intención de voto. Su inclusión junto a Bullrich plantea la posibilidad de una oferta electoral diferenciada en el espacio de centroderecha y permite observar una potencial fragmentación del electorado vinculado al oficialismo nacional.

Gestión, economía y principales preocupaciones

El relevamiento también muestra un contexto adverso para el Gobierno: el 62% considera que el país va en la dirección equivocada y el 55% desaprueba la gestión nacional. Además, el 60% afirma que su situación personal empeoró desde la llegada de Milei al Gobierno.

La economía, con el 38%, aparece como el principal tema que definirá el voto en 2027. Le siguen el empleo, con el 17%, y la corrupción y la pobreza, con el 14% cada una.