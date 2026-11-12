El entorno de Patricia Bullrich aseguró que está preparado ante una posible ofensiva del Gobierno y mencionó como respuestas una ruptura parlamentaria o la pérdida de apoyos clave para Javier Milei. La interna se reactivó tras la despedida del papa León XIV.

“Estamos preparados”. Con esa advertencia, dirigentes cercanos a Patricia Bullrich respondieron a los rumores sobre una posible avanzada de la Casa Rosada contra la senadora y su equipo, luego de cinco días de distensión durante la visita del papa León XIV.

En el bullrichismo sostienen que el espacio no teme una confrontación y atribuyen esa confianza al caudal electoral que consideran haber aportado y poder aportar a Javier Milei, tanto en 2023 como de cara a 2027. “No saben con quién se meten, no tienen idea”, advirtieron ante la posibilidad de que el Gobierno busque aislar a Bullrich y a sus dirigentes.

Las posibles respuestas del bullrichismo a la Casa Rosada

Entre las alternativas que mencionan ante eventuales ataques figuran una ruptura parlamentaria o un fuerte trabajo político para quitarle a Milei apoyos clave. Frente a esos escenarios, en el entorno de la senadora responden: “Veremos”.

Por ahora, la exministra de Seguridad prevé cerrar la semana con una agenda de bajo perfil. La visita papal ocupó casi todos los días hábiles y, ante el próximo cierre del año parlamentario, Bullrich concentrará sus esfuerzos en los asuntos pendientes del Senado, en particular en la reforma electoral, para la que todavía no aparecen los votos necesarios.

La despedida de León XIV reactivó la interna libertaria

A comienzos de semana, algunos gestos parecían anticipar una tregua: Bullrich fue incluida en el saludo al Gabinete y aparecieron fotos suyas en el álbum oficial de la misa inaugural. Sin embargo, tras la partida del Papa, volvieron las indirectas y la confrontación en el oficialismo.

Mientras León XIV todavía estaba en el país, Bullrich publicó: “es con todos, que nadie quede en el camino”. En su entorno descartaron que el mensaje estuviera dirigido al peronismo y afirmaron: “No somos tontos, no perdemos tiempo”. También señalaron que la publicación apuntaba a Milei, a quien la senadora viene reclamándole que preste atención a la microeconomía para mejorar sus posibilidades electorales.

Milei y Caputo también enviaron señales en medio de la tensión

El Presidente también publicó un mensaje de tono confrontativo en Instagram mientras el Papa viajaba desde Luján hacia Ezeiza: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”. En el bullrichismo lo tomaron con ironía: “No estaría funcionando el mensaje del Santo Padre”. Al mismo tiempo, desde ese sector señalaron que activaron defensas ante posibles ataques.

La tensión también se expresó después de un video difundido por el ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario, quien había coincidido con Bullrich en la necesidad de alcanzar acuerdos políticos para sostener el modelo, afirmó que “van a seguir con la ortodoxia, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer” hasta las elecciones.

“¿Ven que es difícil tener esa convicción que tiene el Presidente? ¿Saben cuántos lo pueden reemplazar? Ninguno, ninguno”.

Con la despedida del Papa, la tregua quedó atrás y la interna libertaria volvió a quedar expuesta, mientras el bullrichismo mantiene abierta la posibilidad de responder ante una eventual ofensiva de la Casa Rosada.