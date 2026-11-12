Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

Los gobernadores de Río Negro y Chubut avanzan en conversaciones para unificar sus comicios en abril y exploran un acuerdo con el Gobierno nacional. En paralelo, Río Negro analiza competir y Neuquén ya fijó elecciones para el 14 de febrero de 2027.

Alberto Weretilneck y Nacho Torres mantienen negociaciones avanzadas para adelantar las elecciones de Río Negro y Chubut y realizarlas en abril. Al mismo tiempo, exploran la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno nacional.

En la Casa Rosada consideran encaminada la conversación con el gobernador de Chubut para conformar un frente común, en una estrategia que también se aplicó en provincias como Chaco y Entre Ríos.

Río Negro analiza competir en las elecciones

En Río Negro, en cambio, ven motivos para disputar los comicios. La evaluación se da pese al resultado adverso en Bariloche, donde los Menem evitaron participar junto a Weretilneck en las elecciones de convencionales constituyentes de la ciudad y terminaron en el tercer puesto, lejos de los primeros lugares.

Para competir por la gobernación, la oposición incorporó a Aníbal Tortoriello, uno de sus dirigentes con mejor imagen. También promueve la candidatura del senador nacional Enzo Fullone.

La estrategia de Weretilneck y el calendario de Neuquén

Weretilneck apuesta a advertir sobre el riesgo de una oposición dividida, que, según plantea, podría facilitar un triunfo del peronismo.

En la Casa Rosada tampoco descartan un acuerdo con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. El mandatario, sin embargo, adelantó los comicios sin esperar a los libertarios y estableció la fecha para el 14 de febrero de 2027, la primera del calendario electoral de ese año.