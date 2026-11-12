El juez federal Daniel Rafecas impuso a Cristian Rivaldi un año y tres meses de prisión en suspenso y una inhabilitación para integrar fuerzas de seguridad por dos años y medio. Es la primera condena por la represión en una movilización durante el gobierno de Javier Milei.

El juez federal Daniel Rafecas condenó al policía Cristian Rivaldi por haber gaseado a Fabrizia Pegoraro, la nena de 10 años que acompañó a su mamá a una marcha en apoyo a los jubilados en septiembre de 2024. Recibió un año y tres meses de prisión en suspenso y no podrá ejercer en fuerzas de seguridad durante dos años y medio.

La sentencia es la primera condena vinculada con la represión en una movilización durante el gobierno de Javier Milei. Rivaldi fue hallado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves. El magistrado dictó el veredicto este miércoles y dará a conocer los fundamentos el próximo martes.

La primera condena por la represión en una marcha

Gregorio Dalbón, abogado apoderado de Fabrizia y de su madre, Carla Pegoraro, consideró que el fallo marca un precedente y advirtió: "No va a ser la última".

"Un juez federal acaba de decir con una sentencia penal lo que el Gobierno negó durante más de dos años: a Fabrizia, una nena de diez años, la gaseó un policía federal. Rivaldi fue condenado a un año y tres meses de prisión y a no poder vestir el uniforme por el doble de ese tiempo. Pero Rivaldi no actuó solo ni se cubrió solo. Patricia Bullrich (en ese entonces ministra de Seguridad) miró a la cámara y le dijo al país que nadie había gaseado a una nena. Hoy la desmintió la Justicia".

Dalbón también cuestionó a la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por haber defendido públicamente un video que responsabilizaba a una manifestante por lo ocurrido. El abogado sostuvo que ese material fue parte de una operación para desviar la atención y afirmó: "Mintieron para encubrir, y mentirle a la sociedad para proteger a un policía que lastimó a una nena tiene consecuencias".

Dalbón anticipó nuevas acciones contra Bullrich y Monteoliva

El abogado adelantó que buscará avanzar contra la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Monteoliva. "Ahora vamos por Bullrich y por Monteoliva. La condena de hoy es el piso, no el techo. El que apretó el gas ya fue condenado. Faltan las que dieron la orden y las que armaron la mentira", expresó.

La causa se originó en la movilización del 11 de septiembre de 2024, cuando Fabrizia fue alcanzada por gas. Ese mismo día, Bullrich responsabilizó a la madre de la nena y la calificó de "irresponsable y violenta".

Qué dijo Patricia Bullrich tras el episodio

En una publicación realizada durante esa jornada, Bullrich escribió: "En estas últimas marchas hubo un grupo de militantes que fueron con piedras y palos a pegarle a la Policía y ahora dicen que la Policía le tira gases a una nena".

Luego agregó: "La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es responsabilidad de esta madre irresponsable". Bullrich es actualmente senadora y presidenta de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado.