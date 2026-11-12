El régimen estará disponible del 12 al 26 de noviembre para empleados de planta permanente y prevé distintas compensaciones según la edad y los aportes. En paralelo, el cierre de sedes provinciales dejará sin empleo a trabajadores contratados que no acceden a este esquema.

El Gobierno nacional puso en marcha un Régimen de Retiro Voluntario para el personal permanente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en el marco de la disolución y liquidación del organismo. La medida se adoptó luego de que la entidad acumulara un déficit de 210.000 millones de pesos.

La Disposición 721/2026, firmada por el administrador en liquidación, Gonzalo Secchi, y publicada en el Boletín Oficial, fija el período de inscripción entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026. El régimen alcanza a quienes se desempeñan bajo la Ley 25.164 y establece condiciones distintas según la edad y los aportes previsionales registrados al 11 de noviembre.

Cómo se calculan las compensaciones del retiro voluntario en IOSFA

El Grupo 1 incluye a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse. Podrán elegir entre una gratificación mensual equivalente al 60 por ciento de la remuneración bruta habitual, por un máximo de 36 meses y con mantenimiento de los aportes previsionales y la obra social, o un pago único de un sueldo por cada año de antigüedad, con un límite de 18 remuneraciones.

El Grupo 2 comprende a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años con 30 años de aportes. El Grupo 3, en tanto, abarca a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Para ambos grupos se prevén compensaciones de pago único, calculadas según los años de servicio en la planta permanente, además de sumas adicionales de hasta cinco sueldos brutos.

Quienes adhieran tendrán seis meses de cobertura asistencial sin cargo mediante la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Si el monto a cobrar supera los 20 millones de pesos, el pago podrá realizarse en hasta tres cuotas mensuales consecutivas.

La liquidación de IOSFA y los cierres en las provincias

El régimen también impide volver a ingresar al Sector Público Nacional durante ocho años. Si esa condición se incumple, el agente deberá devolver el dinero recibido, actualizado por inflación y con intereses.

El retiro se implementa durante la liquidación de IOSFA, formalizada por el Decreto 1286/2026. El proceso responde a una deuda con cerca de 2.000 proveedores, que provocó la interrupción de prestaciones médicas en distintas zonas del país. El esquema oficial contempla que el personal de Gendarmería y Prefectura que prestaba servicios en el instituto vuelva a sus organismos de origen, mientras que la OSFA definirá qué agentes son necesarios para su transferencia.

La reestructuración también alcanza a las delegaciones provinciales. Los cierres de las sedes de Rosario y Mendoza están previstos para el 30 de noviembre y, según los trabajadores, la medida afecta a más de mil empleados del instituto en todo el país. En un comunicado, expresaron que “hoy quedan sin trabajo y sin reconocimiento por toda una vida de servicio a la institución”.

Trabajadores contratados quedarían fuera del retiro voluntario

La diferencia entre el régimen de retiro y la situación en las provincias está vinculada con la cantidad de trabajadores contratados sin estabilidad laboral, que no acceden a las indemnizaciones previstas para el personal permanente. En Rosario, de los 60 empleados alcanzados por el cierre de la delegación y la farmacia, solo 10 pertenecen a la planta permanente, según informó el delegado de ATE en IOSFA, Alejandro Sortino, quien fue notificado de su desvinculación luego de 37 años de servicio.

También se reportan consecuencias en Santa Fe capital, donde hay 25 trabajadores afectados, y en Reconquista. En Mendoza, el cierre del centro médico Santa Rita y de la farmacia propia dejará sin empleo a más de 20 trabajadores de la salud y administrativos.