Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El gobernador bonaerense destacó el operativo en Luján, donde se estimó la presencia de más de tres millones de fieles, y analizó el impacto social y político de la visita papal. También criticó el rumbo económico de Javier Milei y defendió las PASO para ordenar a la oposición.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo un balance de la visita del papa León XIV y destacó la organización del operativo en Luján. Además, analizó el impacto social y político de la gira y planteó diferencias entre el mensaje del Pontífice y el modelo del presidente Javier Milei.

El operativo en Luján y la convocatoria de la misa

Kicillof señaló que en la multitudinaria misa realizada en Luján se estimó una concurrencia superior a los tres millones de fieles. También resaltó el trabajo del personal sanitario, que concretó “más de 5.000 asistencias por lo del calor”. Los 15 menores que se habían extraviado entre la multitud fueron encontrados y quedaron a salvo con sus familias.

Al referirse al mensaje del Papa, el gobernador consideró que la visita puso en primer plano a las personas con discapacidad, los movimientos sociales y los sectores más vulnerables. “Fue un sacudón”, afirmó. Y agregó: “Creo que la sociedad argentina estuvo conectada con los enormes dramas que se viven, que intentaron invisibilizarlos”.

Kicillof cuestionó el modelo económico de Milei

El mandatario bonaerense contrastó las palabras del Pontífice sobre la economía con la mirada que, según sostuvo, guía al Gobierno nacional. En ese sentido, cuestionó “esta idea de gobernar mirando simplemente la pantallita de la bolsa de valores o mirando simplemente el riesgo país o las ganancias de las empresas”.

Kicillof también advirtió que el deterioro económico no alcanza por sí solo para construir una alternativa política. “El fracaso económico de Milei, que es evidente, no alcanza automáticamente para generar una alternativa”, sostuvo. Luego añadió: “No hay que subestimar tampoco ni el fracaso económico de Milei ni lo que ha pasado internacionalmente; va a determinar que esté resuelto lo que pasa en la Argentina”.

La postura de Kicillof sobre las PASO para 2027

De cara a los próximos desafíos electorales, el gobernador defendió las elecciones primarias como una instancia para definir candidaturas y ordenar a la oposición. También alertó sobre presuntas intenciones del oficialismo de manipular el sistema electoral.

“Creo que una instancia donde la sociedad, la gente, el propio peronismo pueda presentar alternativa, es buena”, concluyó Kicillof, al ratificar su respaldo a las PASO.