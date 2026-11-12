En cuatro días, el Papa combinó encuentros institucionales, visitas sociales y celebraciones religiosas. Sus referencias a la pobreza, el trabajo y el rol del Estado tuvieron repercusiones en el Gobierno y la oposición, en la antesala del año electoral.

La visita de León XIV a la Argentina reunió en cuatro días escenarios diversos: la Casa Rosada, un hogar para personas con discapacidad, celebraciones religiosas, una vigilia juvenil, la cárcel de Devoto y la Basílica de Luján. Aunque ninguna actividad tuvo formato de acto político, sus mensajes sobre la democracia, el trabajo y la exclusión resonaron en una dirigencia que se acerca a un año electoral.

El Papa llegó el domingo a Aeroparque y se reunió con Javier Milei y su gabinete. También visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebró misas en Palermo y Córdoba, encabezó una vigilia con jóvenes, recorrió el penal federal de Devoto y cerró su agenda el miércoles en Luján.

Los mensajes de León XIV sobre el Estado y la exclusión

En el Palacio Libertad, León XIV planteó que la democracia es una herencia que debe cuidarse mediante la escucha. En la Universidad Católica Argentina, defendió una función reguladora del Estado, pidió a los sindicatos que incorporen a los trabajadores informales y cuestionó a las empresas que consideran la ganancia como único criterio de desarrollo, a las que vinculó con una “estructura de pecado”.

En Devoto, ante un penal casi vacío luego del traslado de 1.400 internos dispuesto por los gobiernos nacional y porteño, habló de reintegración. En Luján, las ofrendas estuvieron a cargo de una cartonera, un joven en recuperación de adicciones, una sobreviviente de violencia y un hombre que perdió su casa en los incendios de Cholila.

El Pontífice no señaló por su nombre a responsables de las situaciones mencionadas. Esa ausencia permitió distintas lecturas políticas: mientras el Gobierno presentó sus palabras como compatibles con su gestión, otros sectores entendieron que sus referencias interpelaban directamente las políticas oficiales.

El ajuste y las políticas sociales, en el centro de la discusión

La visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole fue asociada con el rechazo a la “cultura del descarte”, expresión utilizada por el arzobispo García Cuerva durante la vigilia de Palermo. El debate se cruzó con el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo al Congreso, que propone cambios en el régimen de protección de las personas con discapacidad.

Según el proyecto, el Certificado Único de Discapacidad dejaría de ser la llave para acceder a la pensión no contributiva y los requisitos quedarían sujetos a la reglamentación. Además, el beneficio se extinguiría ante cualquier empleo registrado, incluso de pocas horas, y se eliminaría el nomenclador de valores únicos para las prestaciones, lo que permitiría que cada financiador establezca sus aranceles.

Las universidades y los jubilados también aparecieron entre los sectores aludidos durante la visita, luego de protagonizar disputas por recursos en el actual mandato, desde las marchas universitarias hasta el debate sobre la movilidad jubilatoria. En Palermo, León XIV abordó las adicciones y la falta de trabajo entre los jóvenes como problemas sociales, no como responsabilidad individual de quienes los atraviesan.

La oposición y las lecturas políticas de la visita papal

Mientras el Gobierno sostuvo que los mensajes del Papa no constituían una crítica a Milei, sectores de la oposición vincularon sus palabras con ideas históricas del campo popular, como la justicia social, la función social de la propiedad, el papel activo del Estado y la organización de base. Ese repertorio tiene una relación histórica con el peronismo y la Doctrina Social de la Iglesia de León XIII.

El periódico oficial del Vaticano anunció la llegada de León XIV a la Argentina con una imagen que combinaba a Evita y al Pontífice. Un religioso argentino que actúa como nexo entre fuerzas políticas y la Conferencia Episcopal sostuvo:

“El Papa no es peronista, pero el peronismo es el partido de la Doctrina Social”

También señaló que se había pedido evitar el uso político público de las palabras papales, aunque reconoció que su interpretación partidaria era inevitable en un año electoral.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió al Papa en Claypole con un mate con la inscripción León XIV y fue anfitrión en Luján. En ambos encuentros evitó interpretar sus palabras en clave partidaria. Cuando el Pontífice partió hacia Perú, Kicillof afirmó:

“La motosierra no moviliza esta cantidad de gente, la movilizó la caridad y la comprensión con los que tienen dificultades”

Una vigilia multitudinaria con foco en los jóvenes

La vigilia del martes 10 en la avenida del Libertador fue una de las imágenes más convocantes de la visita. Durante cuatro horas, un millón de personas, en su mayoría jóvenes, participaron de una jornada con música, espectáculos y testimonios llegados de distintos puntos del país.

La convocatoria puso en primer plano a una generación atravesada, según los mensajes del Papa, por la falta de trabajo y las adicciones. Más de la mitad del electorado de 2027 tendrá menos de 39 años, un dato que amplifica el peso político de las demandas y preocupaciones juveniles.