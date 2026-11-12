Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

Karina Milei organizó la lista de invitados del Gobierno para la misa de León XIV en Palermo. Santiago Caputo había sido convocado, pero no asistió, mientras que referentes de su agrupación quedaron afuera.

La carpa VIP instalada durante la misa del papa León XIV en Palermo abrió un nuevo capítulo en la interna de La Libertad Avanza. Figuras del espectáculo, empresarios y dirigentes políticos participaron desde un sector exclusivo, con catering y ubicaciones privilegiadas, mientras que referentes de Las Fuerzas del Cielo, el espacio vinculado a Santiago Caputo, no fueron incluidos en la lista del Gobierno nacional.

La confección de las invitaciones quedó a cargo de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Fuentes oficiales señalaron que la nómina correspondiente al Gobierno se organizó a través del área de Ceremonial y Protocolo, que depende de su estructura.

La lista de invitados y la interna libertaria

Santiago Caputo sí recibió una invitación para la celebración del lunes en el Monumento a los Españoles, pero decidió no concurrir. El asesor presidencial avisó el día anterior que no asistiría, según fuentes al tanto de la organización.

Sus referentes políticos, en cambio, no fueron convocados. “Y la lista la hizo Karina... mucho no nos invitaron”, afirmaron desde Las Fuerzas del Cielo, en una señal del malestar por el reparto de lugares.

Entre los dirigentes alineados con Caputo que no estuvieron en el sector reservado se encontraban Daniel Parisini, Agustín Romo y Nahuel Sotelo. La ausencia de los referentes se produjo en medio de las tensiones entre distintos sectores del oficialismo.

Cuántos invitados hubo en la misa de León XIV

La organización contempló 550 invitados de la Ciudad de Buenos Aires y otros 250 del Gobierno nacional. La lista de estos últimos estuvo bajo la órbita de Ceremonial y Protocolo de Presidencia. Cada persona convocada podía asistir con un acompañante, según fuentes nacionales y porteñas.

Una fuente de la agrupación contó que fue a la misa como un fiel más y dijo no saber si se habían cursado invitaciones a sus integrantes. “Yo fui como espectador a la Plaza, no sé si habrán cursado invitaciones. Entiendo yo que lo invitaron a Santiago porque es funcionario”, señaló.

La misma persona cuestionó la instalación del espacio exclusivo durante una celebración multitudinaria: “Me parece una pelotudez haber puesto una carpa VIP, como si hubiera gente de primera y de segunda”.

Santiago Caputo saludó al Papa en el Palacio Libertad

Aunque no asistió a la misa en Palermo, Caputo participó el domingo de otra actividad de León XIV en la Argentina. Estuvo en el encuentro realizado en el Palacio Libertad, donde el Pontífice compartió una actividad con el presidente Javier Milei y representantes de la dirigencia política.

En esa ocasión, el asesor presidencial saludó personalmente al Papa y le estrechó la mano. La imagen contrastó con su ausencia en la misa del día siguiente, que concentró buena parte de la atención en los invitados especiales.

La polémica por la carpa VIP en Palermo

Desde la organización buscaron restarle importancia a las críticas por el espacio reservado. “Era una carpa de recepción que se hace en este tipo de eventos”, afirmaron fuentes oficiales, que defendieron la instalación como parte del protocolo habitual para recibir a autoridades e invitados especiales.

La controversia se intensificó tras la difusión de imágenes de asistentes ubicados en el sector exclusivo y con acceso a catering. Entre ellos estuvieron Pampita Ardohain, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Florencia de la V y Marcela Tinayre, además de funcionarios, dirigentes políticos, integrantes del Poder Judicial y representantes empresariales.

Las fotos y publicaciones en redes sociales impulsaron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para seleccionar a los invitados a una misa que reunió a una multitud. Dentro del Gobierno, la discusión también se centró en quiénes integraron la nómina y quiénes quedaron afuera, en una decisión que volvió a poner en primer plano la disputa entre el entorno de Karina Milei y el sector ligado a Santiago Caputo.