Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

El exgobernador de Salta planteó que el peronismo debe asumir errores, elevar su institucionalidad y construir un proyecto colectivo de cara a 2027. También cuestionó la condena y la proscripción de Cristina Kirchner y pidió priorizar la defensa de la democracia.

El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey sostuvo que el peronismo tiene responsabilidad en el deterioro institucional que, según planteó, favoreció la llegada de Javier Milei al poder. De cara a las elecciones de 2027, llamó a dejar de lado las disputas personales y construir un proyecto colectivo.

Urtubey, quien gobernó Salta durante tres períodos, afirmó que mantiene una relación recompuesta con Cristina Kirchner desde hace más de un año, aunque aclaró que no habla con ella desde el año pasado. Sobre la expresidenta, dijo que encontró a una dirigente que “mira más para adelante que para atrás”.

Urtubey pidió elevar la institucionalidad del peronismo

El dirigente señaló que trabaja para construir “un peronismo diferente” y consideró necesario elevar el umbral de institucionalidad de esa fuerza política y social. A su entender, la disconformidad con los resultados y las prácticas políticas contribuyó a que parte de la sociedad optara por el actual modelo de gobierno.

“En alguna medida en el peronismo tenemos una cuota de responsabilidad de todo el desbarranco institucional que hoy está viviendo el país”, afirmó. También sostuvo que el Gobierno de Milei “ha roto un pacto de convivencia democrática”.

Consultado sobre si es posible avanzar con los mismos dirigentes, Urtubey respondió que “esto no se arregla tirando a nadie por la ventana”. Planteó que quienes tienen más trayectoria deben evaluar si están en condiciones de protagonizar una nueva etapa y remarcó que la prioridad debe ser construir un proyecto colectivo.

Críticas al deterioro institucional y al vínculo entre poderes

Urtubey advirtió que la baja institucionalidad no es un fenómeno exclusivo de la Argentina y mencionó la situación de Brasil, donde, según dijo, resulta anormal que quien pierde una elección se retire ante la posibilidad de ser detenido.

En el plano local, cuestionó que se trasladen a la Justicia conflictos que deberían resolverse en la política y viceversa. También expresó preocupación por lo que definió como una naturalización de las instrucciones del Poder Ejecutivo a legisladores y de declaraciones presidenciales sobre la detención de dirigentes.

“Eso no puede suceder”, sostuvo. Para el exgobernador, esas prácticas reflejan un debilitamiento de las reglas institucionales y del pacto de convivencia democrática.

La postura de Urtubey sobre Cristina Kirchner

Al ser consultado sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, Urtubey calificó de “un escándalo” la causa por la que la expresidenta está detenida y proscripta. Desde su formación como abogado y especialista en derecho constitucional, cuestionó que una persona que, según su planteo, no tuvo relación directa con un expediente termine condenada, mientras que el jefe de Gabinete no aparece mencionado en esas causas.

Ante la consulta por las condenas en distintas instancias, sostuvo que existe una “enorme desproporción” entre la pena de prisión y el plazo de proscripción. Además, afirmó que la aceleración de los tiempos judiciales en un período electoral y la resolución de recursos en 15 días, frente a plazos habituales de cinco o seis años, “habla de animosidad”.

Urtubey consideró que eventuales observaciones de tribunales internacionales podrían abrir una revisión del caso. Mencionó como antecedente la situación de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y señaló que, si hubiera un pronunciamiento de Naciones Unidas, correspondería rediscutir la causa.

La estrategia peronista frente al Gobierno de Milei

Sobre la participación de Cristina Kirchner en la discusión de candidaturas del peronismo, Urtubey dijo que cualquier decisión centrada primero en las diferencias internas podría terminar favoreciendo al oficialismo. Propuso definir si esas disputas son más importantes que la defensa de la Constitución y del pacto democrático.

También describió al Gobierno como “francamente excluyente” y afirmó que el Presidente exacerba esa posición frente a quienes quedan fuera. A su juicio, si la sociedad reconoce una alternativa superadora, la elegirá.

El exgobernador planteó que la experiencia reciente debe servir para revisar consensos que se consideraban consolidados en la democracia argentina. El contenido disponible de la entrevista concluye mientras Urtubey desarrolla esa reflexión.