Un relevamiento nacional de QSocial midió el acuerdo con más de 20 definiciones asociadas a la nueva derecha. La frase de Javier Milei sobre el Congreso obtuvo un 63 por ciento de adhesión, seguida por la idea de que los impuestos son un robo, con el 57 por ciento.

La visita del papa León XIV y el debate en torno a sus discursos fueron el contexto de una encuesta nacional que midió el nivel de acuerdo de la sociedad argentina con más de 20 definiciones vinculadas a la nueva derecha. Entre las frases evaluadas, la que cosechó mayor adhesión fue una de Javier Milei: «El Congreso es un nido de ratas».

El relevamiento estuvo a cargo de QSocial, consultora con más de 15 años de experiencia y clientes del ámbito político y empresarial. El exgobernador peronista de Chubut Martín Buzzi figura como vicepresidente de la firma, mientras que Lucas Klobovs, exintegrante de Poliarquía, coordina el área de opinión pública.

La frase de Milei sobre el Congreso obtuvo 63 por ciento de apoyo

El estudio se realizó entre el 7 y el 9 de este mes, con una muestra nacional de 1.175 casos y un margen de error de más menos 2,9 puntos porcentuales. En términos generales, las definiciones cercanas a Milei reúnen entre el 30 y el 40 por ciento de acuerdo, mientras que el rechazo se ubica entre el 50 y el 60 por ciento; el resto de las personas consultadas no sabe.

Dos afirmaciones se apartaron de esa tendencia. La primera fue «El Congreso es un nido de ratas», frase que Milei pronunció en febrero de 2024, poco después de asumir, durante su primer viaje al interior del país. Un 48 por ciento dijo estar muy de acuerdo y un 15 por ciento, bastante de acuerdo: el respaldo total alcanzó el 63 por ciento. En sentido contrario, el 14 por ciento manifestó estar poco de acuerdo y el 22 por ciento, nada de acuerdo; el 1 por ciento no supo responder.

Impuestos y otras definiciones de la nueva derecha

La segunda afirmación con respaldo mayoritario fue «los impuestos son un robo». El 41 por ciento se declaró muy de acuerdo y el 16 por ciento, bastante de acuerdo, para un total del 57 por ciento. En tanto, el 9 por ciento expresó poco acuerdo y el 34 por ciento, ningún acuerdo.

El informe también comparó los valores de la sociedad argentina con los de la nueva derecha y los de la Iglesia Católica. Según sus conclusiones, «Solo el 35% cree que los valores de la sociedad argentina coinciden con los de la nueva derecha; y el 29%, que coinciden con los de la Iglesia Católica».

Qué opina la sociedad sobre inmigración y prensa

En el apartado dedicado al marco ideológico, la definición con mayor acuerdo fue «Occidente está en peligro: los opositores son comunistas o socialistas», que alcanzó el 38 por ciento.

En el capítulo sobre justicia social, universidad e inmigración, el 44 por ciento manifestó estar muy o bastante de acuerdo con la frase «si el inmigrante no se adapta a tu cultura, es una invasión». El porcentaje superó el nivel medio de adhesión, aunque quedó por debajo del registrado por las afirmaciones sobre el Congreso y los impuestos.

La encuesta también consultó por los dichos de Milei contra la prensa, cuando el Presidente afirmó: «El 95% de los periodistas argentinos son delincuentes». Un 39 por ciento expresó su acuerdo con esa definición. En cambio, el respaldo fue menor ante la frase «si la gente no llegara a fin de mes, ya se hubiera muerto»: coincidió con ella el 30 por ciento de las personas consultadas.