La visita del Papa abrió una etapa de gestos entre La Libertad Avanza y el PRO, mientras crece la expectativa por un movimiento del Presidente hacia el expresidente. En el peronismo, la misa en Luján reunió a dirigentes de distintos sectores y reavivó el debate sobre el mensaje papal.

La visita de León XIV marcó la agenda política de la última semana. Sus mensajes y las imágenes junto a niños y residentes del Cottolengo Don Orione llegaron a distintos sectores del país y propiciaron gestos de concordia entre dirigentes, con algunas excepciones y tensiones internas que siguen abiertas.

La vicepresidenta Victoria Villarruel buscó saludar al Papa pese a que quedó al margen del encuentro oficial en el Palacio Libertad. Después habló de "justicia social", una expresión que genera rechazo en sectores libertarios, y quedó envuelta en una polémica por la habilitación del código QR para asistir a la misa en el Monumento a los Españoles.

La interna de La Libertad Avanza sigue abierta

La agenda papal también dejó una imagen de distensión dentro del oficialismo: Patricia Bullrich participó del encuentro con León XIV en la Casa Rosada junto a integrantes del Gabinete. La invitación había sido cursada con anticipación por los organizadores de la visita, desde la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

Sin embargo, el vínculo entre Bullrich y los hermanos Milei continúa interrumpido. En ese escenario, Karina Milei tendría como aliada política en el Senado a la pastora evangélica Nadia Márquez. Desde el bullrichismo cuestionaron la posibilidad de que Márquez reemplace a la exministra al frente del bloque libertario y señalaron que no logró reunir nueve firmas para presidir la Comisión de Acuerdos.

Gestos entre el Gobierno nacional y la Ciudad

La organización de las actividades papales estuvo encabezada por Karina Milei, junto a Mara Gorini y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. También tuvo un papel relevante el Gobierno porteño, conducido por Jorge Macri: el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, participaron de la coordinación con bajo perfil.

Durante la primera misa del Papa en el Monumento a los Españoles, Javier y Karina Milei compartieron la primera fila con integrantes del Gabinete nacional y funcionarios porteños. Entre ellos estuvieron Sánchez Zinny, Giménez, el secretario de Gobierno, Francisco Quintana, y el ministro de Hábitat, Gabriel Mraida. Karina también habría intervenido para incorporar a la agenda un acto en el monumento a Juan de Garay, donde Jorge Macri entregó al pontífice la llave de la ciudad.

En las actividades, la hermana del Presidente y la ministra Sandra Pettovello compartieron momentos con Vito Macri, hijo del jefe de Gobierno porteño y de la conductora María Belén Ludueña. Los encuentros entre funcionarios nacionales y porteños contribuyeron a reducir la tensión política entre La Libertad Avanza y el PRO.

Milei podría acercarse a Mauricio Macri

Los puentes entre los primos Mauricio y Jorge Macri siguen siendo tendidos por el dirigente Daniel Angelici, el empresario Nicky Caputo y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. En paralelo, Sánchez Zinny trabaja con los legisladores Matías López y Cristian Gribaudo para sumar el respaldo de representantes de la libertaria Pilar Ramírez al Presupuesto de la Ciudad.

En ese marco, Javier Milei prepara un gesto hacia el expresidente Mauricio Macri, que podría sorprender al escenario político. La posibilidad también tendría impacto en Patricia Bullrich, quien busca diferenciarse del Gobierno con vistas a las próximas elecciones presidenciales.

El peronismo se reunió en la misa de Luján

La última actividad de León XIV en la Argentina fue la misa en Luján, que congregó a dirigentes peronistas y a una multitud de casi tres millones de personas alrededor de la Basílica. En un espacio político que continúa desarticulado, las interpretaciones sobre las palabras del Papa fueron diversas.

Algunos dirigentes consideraron que sus referencias a la "justicia social" y su visita al Cottolengo Don Orione plantearon críticas al rumbo del Gobierno, marcado por el ajuste y la consigna "no hay plata". También destacaron que el pontífice eligiera escuchar antes que hablar, pese a que tenía previsto ofrecer 44 discursos durante su recorrido por Uruguay, la Argentina y Perú.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof tuvo un lugar destacado al recibir al Papa en Luján y luego habló públicamente sobre la "justicia social" y el "mensaje esperanzador" de León XIV. También asistió Sergio Massa, acompañado por Cecilia Moreau, en una de sus apariciones públicas más visibles desde que dejó el Ministerio de Economía.

Máximo Kirchner llegó junto a la intendenta Mayra Mendoza, el senador Wado De Pedro y el legislador bonaerense Facundo Tignanelli. Cerca de ellos estuvieron los intendentes Federico Achával, Federico Otermín y Mariel Fernández, identificados con el espacio conocido como La Liga, además de Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi y Leonardo Nardini.