Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Tras cuatro días en la Argentina, el Papa partió rumbo a Perú desde Ezeiza. El vocero Adrián Ravier destacó la participación de más de seis millones de personas y pidió no utilizar sus mensajes en disputas partidarias.

El Gobierno nacional agradeció la visita del Papa León XIV, quien, tras permanecer cuatro días en la Argentina, partió este miércoles rumbo a Perú desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El Pontífice llegó a Lima durante la tarde.

En un mensaje difundido en redes sociales, la Oficina del Presidente informó que Javier Milei despidió al Papa y le agradeció por una visita que, según expresó, dejó una profunda huella espiritual y renovó la fe de millones de argentinos.

El Gobierno destacó la convocatoria de la visita papal

Mientras León XIV viajaba a la capital peruana en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, el vocero Adrián Ravier afirmó que más de “6 millones de personas participaron de los diferentes encuentros y misas”. El funcionario calificó la convocatoria como “una de las mayores movilizaciones de nuestra historia”.

Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Ravier recordó que fue “la primera visita de un sumo pontífice a nuestro país desde 1987” y destacó la coordinación entre los gobiernos nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

El pedido de no usar los mensajes del Papa en disputas políticas

Ravier sostuvo que la visita “mostró la profunda fe del pueblo argentino y su compromiso con ideales que trascienden la vida cotidiana”. También consideró que se trató de “un hecho histórico cuya magnitud demanda humildad y unidad”.

Al referirse a las homilías y los mensajes de León XIV, el vocero dijo que el Gobierno los recibió con “respeto y gratitud” y pidió evitar su utilización partidaria. “No se debe utilizar para alimentar disputas políticas locales”, subrayó.

Las coincidencias que señaló el Gobierno

El funcionario mencionó puntos de coincidencia entre la gestión libertaria y los lineamientos papales, entre ellos “la defensa de la vida desde la concepción”, la familia, el valor del trabajo y la iniciativa privada. Además, afirmó que el objetivo del plan económico anarcocapitalista es poner la economía al servicio de las personas, como pidió el Pontífice.

“Cuando uno habla de equilibrio fiscal, de equilibrio monetario, de equilibrio cambiario, parecen términos técnicos, pero estamos haciendo que baje la inflación, que es un flagelo que golpea especialmente a los más necesitados”, expresó Ravier. El vocero también señaló que bajaron los índices de pobreza e indigencia y atribuyó ese resultado, entre otros factores, a la contención social focalizada del Ministerio de Capital Humano.