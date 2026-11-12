Durante su visita de tres días, el Papa abordó el empleo, la dignidad y la unidad social, además de plantear cuestionamientos sobre la economía, las empresas y la política. En sus intervenciones mencionó 25 veces a la Argentina y destacó la figura de Francisco.

La visita de tres días del papa León XIV a la Argentina estuvo marcada por encuentros con fieles y representantes de distintos sectores. En sus intervenciones en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y otros puntos del país, el pontífice se refirió a temas sociales y económicos, y planteó reflexiones dirigidas a la dirigencia política y empresarial.

El trabajo y el mundo laboral ocuparon un lugar central en sus discursos. León XIV vinculó el empleo con la dignidad de las personas y la vida en comunidad, y cuestionó las dinámicas económicas que dejan a trabajadores y sectores sociales al margen.

El trabajo y la dignidad, en el centro de los mensajes de León XIV

Entre las palabras más frecuentes de sus intervenciones estuvieron Dios, mencionada 79 veces; vida, 53; bien, 34; amor, 31; trabajo, 29; caridad, 23; e Iglesia, 23. El análisis de sus planteos también mostró la relevancia que asignó al empleo y a su relación con la dignidad y la vida comunitaria.

"Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad".

El Papa realizó 25 menciones a la Argentina, los argentinos y la tierra argentina. En el Cottolengo Don Orione expresó su deseo de que el país "sea capaz de hacer grandes obras de caridad" y de que "en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad".

Las referencias a la Argentina, su cultura y su identidad

León XIV también destacó aportes argentinos en la astronomía, el ámbito agrícola y la ciencia médica. Se refirió a la identidad nacional como un "crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes" y señaló que la familia ha sido una fuente de valores fundamentales para la sociedad argentina.

En sus mensajes, llamó a "construir la Argentina unida que deseamos para el futuro" y a superar la polarización mediante una paz basada en la justicia y el diálogo. Al despedirse durante la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, afirmó: "Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso. Argentina, levántate y camina".

El pontífice mencionó 14 veces a su antecesor, el papa Francisco, y en cuatro ocasiones hizo referencias bibliográficas identificadas con ese nombre.

Economía, empresas y empleo: los cuestionamientos en la UCA

El encuentro con políticos, empresarios y sindicalistas en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) concentró sus principales planteos sobre la economía y el mundo laboral. Sin nombrar al presidente Javier Milei ni al Gobierno, León XIV aludió a asuntos vinculados con las responsabilidades del Poder Ejecutivo y formuló críticas que también alcanzaron a la oposición peronista.

En esa intervención, sostuvo que "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía". También advirtió que, cuando el poder de unos pocos se impone, el trabajo puede convertirse en explotación y los trabajadores quedan valorados únicamente por su eficiencia.

"Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común".

Al dirigirse a los empresarios, señaló que cuando el beneficio económico se convierte en el único criterio de éxito, "la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión". Además, recordó que la Iglesia reconoce y defiende la propiedad privada, aunque sostuvo que ese derecho está gravado por una hipoteca social porque la tierra y sus frutos deben contribuir al sustento de toda la humanidad.

Políticas públicas, sindicatos y cuidado del ambiente

León XIV cuestionó un progreso que mejore el bienestar de algunos a costa de los ecosistemas, de las comunidades vulnerables o de las condiciones de vida de las generaciones futuras. También consideró necesario el compromiso de las autoridades públicas para impulsar políticas estables que promuevan el pleno empleo y la inclusión social, con una distribución justa de oportunidades.

Sobre los sindicatos, destacó su papel y planteó que deben acercarse a los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal, en un contexto de profundas transformaciones laborales. Sus intervenciones incluyeron, además, actividades en el Palacio Libertad, el Cottolengo Don Orione, el Monumento de los Españoles, el Palacio San Martín, la catedral de Córdoba, una vigilia con jóvenes en Palermo, la cárcel de Villa Devoto y la Basílica de Nuestra Señora de Luján.