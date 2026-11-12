Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

El expresidente presentará el 1 de diciembre, en La Rural, una producción centrada en la gestión de Cambiemos y las movilizaciones del “sí, se puede”. La iniciativa se suma a su estrategia para recuperar protagonismo partidario de cara a 2027.

Mauricio Macri apuesta a devolverle protagonismo al PRO con el lanzamiento de un documental partidario, mientras el espacio mantiene conversaciones con La Libertad Avanza sobre un eventual armado electoral para 2027. La presentación está prevista para el 1 de diciembre en La Rural.

La invitación al encuentro anticipa una producción sobre “los desafíos que tuvimos que enfrentar cuando fuimos Gobierno Nacional y la importancia del apoyo de la ciudadanía, sobre todo en las marchas del 2019”.

El documental del PRO y las marchas del sí, se puede

La película recupera las movilizaciones del “sí, se puede”, con las que Macri buscó revertir el resultado de las PASO de 2019. Tras perder esa instancia por una amplia diferencia, el entonces presidente aumentó su caudal de votos en las elecciones generales y obtuvo cerca del 41 por ciento, aunque quedó a más de siete puntos de Alberto Fernández.

La dirección estuvo a cargo de Pablo Racioppi, conocido en redes como “Humanos en la Rosada”. La cuenta, que reúne más de 40.000 seguidores, figura a nombre de Juan Cristónomo y tiene como lema: “donde hay un kirchnerista hay una estafa asegurada”.

La estrategia de Macri para reconstruir el PRO en el país

Durante 2026, Macri volvió a ocupar un lugar central en la actividad partidaria. A comienzos de año dejó abierta la posibilidad de una candidatura, una opción que luego perdió fuerza, mientras encabezaba distintos encuentros bajo la consigna “El Próximo Paso”. El objetivo es reconstruir una fuerza nacional, recuperar presencia en las provincias y preparar al PRO para las elecciones de 2027.

La agenda comenzó en marzo con un encuentro nacional en Parque Norte, donde el expresidente reunió a dirigentes de todo el país y planteó la necesidad de recuperar la iniciativa política. El 17 de abril, encabezó en Resistencia la actividad “Próximo Paso NEA”, junto a referentes regionales. Después participó de una cena política en Corrientes y mantuvo reuniones con dirigentes de la zona.

En esa etapa también asistió a la cumbre del PRO bonaerense, realizada el 15 de abril. En mayo viajó a Mendoza, donde encabezó una actividad partidaria y se reunió con el gobernador Alfredo Cornejo.

Recorridas por las provincias y diálogo con La Libertad Avanza

En junio, Macri se reunió en Entre Ríos con el gobernador Rogelio Frigerio y luego viajó a Santa Fe. Allí conversó con Maximiliano Pullaro y encabezó el encuentro “Próximo Paso Centro”. En septiembre, la actividad se trasladó al NOA, con dirigentes de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. También se reunió con el gobernador jujeño Carlos Sadir.

La actividad política del expresidente incluyó, además, encuentros con empresarios, referentes sindicales y representantes de distintos sectores de la sociedad civil. También participó de actividades de la Fundación Pensar, se reunió con dirigentes del PRO bonaerense y acompañó a referentes involucrados en la reorganización del partido.

En paralelo, Macri impulsó junto a Karina Milei reuniones quincenales entre el PRO y La Libertad Avanza. En esos encuentros, las partes analizan el avance de la agenda parlamentaria del Gobierno y una posible alianza electoral para 2027, una alternativa que por ahora se mantiene fría.

Las tensiones en el PRO de la Ciudad de Buenos Aires

Macri también interviene en la estrategia del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, distrito que el partido gobierna desde 2007 y que actualmente está bajo la administración de su primo, Jorge Macri.

Desde hace meses circulan versiones sobre diferencias entre ambos. En ese contexto, el expresidente habría evaluado respaldar la candidatura de otro dirigente, entre ellos Fernando de Andreis o Guillermo Dietrich.