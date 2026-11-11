Tras la visita de León XIV, el vocero presidencial Adrián Ravier respaldó las auditorías a las pensiones no contributivas y afirmó que las universidades recibirán un aumento presupuestario superior a la inflación.

A minutos de concluir la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno de Javier Milei defendió sus políticas sobre discapacidad y universidades. En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que las auditorías a las pensiones no contributivas buscan controlar el uso de los recursos públicos.

Ravier afirmó que durante administraciones anteriores hubo un aumento de beneficiarios que, a su criterio, resulta difícil de justificar. "Durante el gobierno anterior y otros han habido un uso político de las pensiones no contributivas. Hay un salto de doscientas mil a un millón doscientas mil, un incremento difícil de fundamentar. Nosotros hemos hecho auditorías y hemos encontrado personas que tienen cantidades enormes de hectáreas, departamentos e ingresos elevados que no justifican que los argentinos estén pagando impuestos para entregar pensiones no contributivas a personas que no lo necesitan", explicó.

El Gobierno justificó las auditorías a las pensiones por discapacidad

El funcionario sostuvo que la administración busca orientar la asistencia social a los sectores de menores ingresos y diferenció esa política de las que, según señaló, se utilizaron con fines partidarios. "Este es un gobierno que trata de dar una ayuda muy focalizada a los más humildes, a contrario de otros que usaban las políticas sociales con fines de clientelismo político", expresó.

También vinculó las auditorías con la necesidad de resguardar los fondos públicos y mencionó los planteos de León XIV y del papa Francisco. "En linea con León XIV y el Papa Francisco, le queremos dar dignidad a la gente pero al mismo tiempo auditamos para cuidar el dinero de los pagadores de impuestos", remarcó.

Ravier planteó que la carga impositiva argentina condiciona las decisiones sobre asistencia social. "Estamos en un país en el que el nivel de impuestos que se pagan está muy por encima del resto de las economías del mundo. Competitivo con paises como Noruega o Suecia, a donde los ingresos son muy altos. Pensar que los argentinos pueden pagar niveles de impuestos compatibles con economías desarrolladas, es un grave problema. Por eso hay que ser cautelosos a definir las políticas sociales", afirmó.

Presupuesto universitario y pedido de transparencia

Sobre las universidades nacionales, el vocero indicó que el Presupuesto 2027 se encuentra en debate y aseguró que las partidas para las casas de altos estudios tendrán un incremento superior al 50 por ciento, por encima de la inflación, con el objetivo de mejorar los ingresos docentes.

"Independientemente de los mensajes de los medios, hay un esfuerzo conciente del Gobierno para mejorar la situación de las universidades", sostuvo. Además, afirmó que la gestión no cerró universidades públicas y que esa medida nunca formó parte de su política de Estado.

El funcionario señaló que el Ejecutivo pretende que las instituciones que reciben fondos públicos informen cómo los utilizan. Como ejemplo, mencionó a la Universidad de Buenos Aires y al vicerrector Emiliano Yacobitti: "A mi me encantaría entrar a la UBA y que (el vicerrector Emiliano) Yacobitti nos diga donde van los millones y millones que los argentinos le damos para que muestre con la responsabilidad donde va ese dinero. No lo vemos, tampoco en otras universidades. Si lo vemos en algunas provincias, que con transparencia muestran el presupuesto, el dinero que reciben y a dónde lo destinan", manifestó.

Los planteos de León XIV sobre educación y discapacidad

En su primer discurso en el país, con Milei a su lado, León XIV pidió "robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación". También reclamó "especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad".

El pontífice agregó: "También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir". Al día siguiente, visitó el Pequeño Cottolengo de Claypole.

Ravier dijo que el Papa dejó "reflexiones profundas" y definió su mensaje como "atransversal". Agregó que sus palabras alcanzaron al Presidente, al gabinete, a los gobernadores y a quienes participan en la elaboración de políticas públicas, aunque advirtió que todavía es pronto para evaluar sus efectos. Por último, ante las críticas al modelo económico de Milei, afirmó que "las ideas de la libertad son compatibles con la Iglesia Católica".