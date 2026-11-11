Más de tres millones y medio de fieles asistieron a la celebración frente a la Basílica de Luján. Conmovido, el Papa agradeció la recepción y llamó a la unidad, la reconciliación y la solidaridad.

Más de tres millones y medio de fieles participaron de la histórica misa que León XIV presidió frente a la Basílica de Luján. En el tramo final de la celebración, el Papa se secó las lágrimas antes de impartir la bendición y expresó: «¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!».

La multitud ocupó la plaza y las calles cercanas al templo, en la última gran celebración litúrgica del Pontífice en el país antes de continuar su gira sudamericana por Perú. Durante la misa, pidió a los argentinos trabajar por la reconciliación, la unidad y la solidaridad.

El mensaje de León XIV en la Basílica de Luján

Al cerrar esta segunda etapa de su viaje apostólico, León XIV agradeció a quienes hicieron posible su visita y a las personas que participaron de los encuentros, tanto en forma presencial como a través de los medios de comunicación.

«Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros o que los siguieron a través de los medios de comunicación».

También convocó a «generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra». Luego llamó a anunciar el Evangelio «con palabras y obras de bien» y cerró su mensaje con una frase dirigida al país: «Argentina, levántate y camina».

La despedida del Papa y la emoción de los fieles

Acompañado por los obispos que estaban en el escenario, el Pontífice sonrió mientras la multitud coreaba su nombre. Entre aplausos, volvió a agradecer y afirmó que se había sentido «como en casa». «¡Hasta siempre, mi querida Argentina!», dijo antes de despedirse.

La emoción había marcado otras actividades de su visita. El lunes 9 de noviembre, durante un encuentro en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, escuchó a sus residentes. Entre ellos estaba Marta Griselda Torres, una mujer con parálisis cerebral que le leyó una carta personal y le entregó un libro escrito por ella, en el que relata su historia de vida.

Los encuentros de León XIV con jóvenes y personas privadas de libertad

El martes por la noche, una multitud se reunió con el Papa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El encuentro con los jóvenes, solicitado especialmente por el Pontífice, terminó con cánticos y fuegos artificiales. Uno de los momentos más conmovedores se produjo cuando sonó «Alma Misionera»: los jóvenes la cantaron junto a León XIV, acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

El miércoles por la mañana, antes de la misa en Luján, el Papa visitó a internos de la cárcel de Devoto. Allí escuchó historias atravesadas por las adicciones, la distancia de sus familias y la búsqueda de una nueva oportunidad. Cristian, de 29 años, contó cómo se acercó a la fe y, al finalizar, se acercó a abrazar al Pontífice.

La visita papal estuvo marcada por cuatro días de expresiones de fe, emoción y convivencia, en un contexto de crisis social. La celebración en Luján reunió a millones de personas en una despedida que tuvo como eje el agradecimiento y el llamado a construir un futuro con más unidad.