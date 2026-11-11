La senadora Patricia Bullrich afirmó que la decisión de Teherán muestra de qué lado está la Argentina. Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas, en respuesta a una medida previa del gobierno de Javier Milei contra los Guardianes de la Revolución.

La senadora Patricia Bullrich cuestionó la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. "Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos", escribió en sus redes sociales.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní y se basa en el principio de reciprocidad. En marzo, en medio de la guerra en Oriente Medio, el gobierno de Javier Milei había declarado organización terrorista a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica. Esa designación habilita la aplicación de "sanciones financieras y restricciones operativas".

Bullrich cuestionó a Irán y recordó los atentados en Argentina

En su publicación, Bullrich acusó al gobierno iraní de negar libertades y derechos humanos a su población. También sostuvo que asesinó a más de 35.000 personas que se manifestaron a principios de este año y que ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por "exceder sus derechos", además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos. La senadora mantiene en las últimas semanas una relación tirante con los Milei.

Bullrich también aludió a los atentados contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA, cometidos en la década del noventa. El Gobierno argentino acusó a los Guardianes de la Revolución de apoyar a Hezbollah, grupo libanés al que atribuye ambos ataques, que causaron 29 y 85 muertes, respectivamente.

La respuesta de Luis Petri a la decisión de Teherán

El exministro de Defensa y actual diputado de La Libertad Avanza, Luis Petri, también se pronunció sobre la medida iraní. "No nos van a amedrentar, y menos si las amenazas y las calificaciones son de un Estado Terrorista que perpetró atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en Argentina. Vamos a seguir luchando para obtener justicia y vamos a seguir condenando a Irán y a sus proxy terroristas", expresó.

"Frente al terrorismo, no se puede ser neutral, porque la neutralidad es complicidad. Nuestras fuerzas armadas son fuerzas democráticas y de paz y la declaración de Irán no hace más que confirmar que con Milei estamos del lado de quienes defienden los valores de la vida y la libertad", agregó Petri.

La respuesta de Teherán se apoya en una ley aprobada en 2019 por la teocracia iraní, que prevé represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones extremistas.

Qué dice el comunicado de la Cancillería iraní

En su comunicado, la Cancillería de Irán sostuvo que "De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019", la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina "están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas".

El texto también advirtió: "El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción", sin especificar cuáles serían.

El alineamiento de Milei con Estados Unidos e Israel

Desde que asumió la presidencia, en diciembre de 2023, Milei alineó a la Argentina con Estados Unidos e Israel, países a los que considera sus principales aliados. También respaldó el ataque conjunto de ambos Estados contra Irán a finales de febrero, que desencadenó la guerra en Oriente Medio.

En abril, el Gobierno expulsó al máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani. Antes del conflicto bélico en el Golfo Pérsico, en enero, la Casa Rosada había designado como organización terrorista a la Fuerza Quds, un brazo de los Guardianes de la Revolución.

Irán también aplicó el principio de reciprocidad contra otros países. A principios de noviembre, Teherán declaró grupo hostil al MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, y designó organizaciones terroristas a la Armada Real y la Fuerza Aérea Real británicas.