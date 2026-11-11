Jorge Sola confirmó que la central sindical trabaja con otras organizaciones en una protesta, que podría ser un paro general o una marcha. La fecha y la modalidad todavía no fueron definidas.

La CGT prepara una medida de fuerza de alcance nacional que se realizará antes de que termine 2026. La protesta podría consistir en un paro general o una marcha, aunque la central todavía no definió la fecha ni la modalidad.

El cosecretario general de la organización, Jorge Sola, confirmó que trabajan junto con otras centrales sindicales para organizar la convocatoria. “Estamos en el armado junto con las otras centrales de una medida de acción gremial que la vamos a llevar adelante”, afirmó. También señaló que buscan que tenga “la mayor efectividad posible”.

Los reclamos que impulsará la medida de fuerza de la CGT

Según Sola, la protesta buscará expresar demandas que exceden al movimiento obrero. “Me parece que ahí hay una mirada que puede ser de más sectores que solamente la de los trabajadores”, planteó.

El dirigente advirtió que los problemas sociales requieren respuestas urgentes y no pueden esperar a las próximas elecciones. Si bien consideró que el año que viene podría haber “un verdadero cambio de época” en las presidenciales, alertó: “hay mucha gente que para eso le queda muy lejos”.

León XIV, el trabajo y la reforma laboral

El lunes 9 de noviembre, el papa León XIV se reunió en la UCA con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales. Durante el encuentro, sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

Sola calificó el discurso como “impresionante” y destacó su coincidencia con planteos históricos del sindicalismo, en particular con la idea de que el trabajo debe generar dignidad. También valoró el reconocimiento de quienes se desempeñan en la informalidad y en nuevas modalidades laborales.

En ese marco, cuestionó que la reforma laboral no haya incluido a esos trabajadores. “Ese piso de trabajadores de plataforma tampoco se consideró”, afirmó. Además, contó que la CGT trabaja con organizaciones de trabajadores de aplicaciones de Rosario y La Plata para ampliar su representación, y remarcó: “No hay solución gremial si no hay solución política”.