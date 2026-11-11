La senadora y su entorno evalúan dejar el oficialismo si la conducción de Karina Milei avanza contra sus cargos y dirigentes. La ruptura podría fracturar las bancadas en ambas cámaras y complicar la aprobación de iniciativas del Gobierno.

La interna libertaria podría sumar un nuevo capítulo cuando el papa León XIV concluya su visita al país. Tras la pausa que implicó la agenda del Santo Padre, el Gobierno se prepara para resolver asuntos pendientes que ocupan un lugar prioritario en la mesa política, entre ellos la tensión con Patricia Bullrich, que desde abril sostiene una estrategia de diferenciación cada vez más marcada respecto de la Casa Rosada.

“De acá a diciembre algo hay que hacer”, admiten en los pasillos de la sede del Ejecutivo sobre la exministra de Seguridad. En el bullrichismo, la frase que se repitió durante los últimos días fue interpretada como la antesala de una decisión capaz de precipitar una ruptura.

La foto de Bullrich que tensó la interna libertaria

El conflicto escaló luego de que Bullrich posara sonriente junto a dirigentes que le responden. La imagen de esa suerte de mesa política paralela se conoció después de la cancelación del encuentro formal que se realiza cada martes en la sede de Gobierno.

“¿Qué es más importante que una reunión de gestión? Si por temas de agenda o logísticos el martes no podés convocarla, la pasás para el miércoles. Pero no la suspendés”, cuestionaron en la administración libertaria, donde la fotografía generó incomodidad.

Karina Milei interpretó la imagen como un desafío político. En la Casa Rosada también perdió fuerza la hipótesis de que la senadora pudiera convertirse en un canal de contención para votantes críticos del Gobierno. A esa tensión se sumaron los mensajes de Bullrich en defensa de la libertad de expresión, en medio del enfrentamiento de Javier Milei con el periodismo.

El respaldo de Milei y la amenaza de bloquear leyes

Después del acto del Papa con los jóvenes, la exministra publicó en sus redes sociales: “Me quedo con el mensaje que conmueve el alma: es con todos, que nadie quede en el camino”.

En el bullrichismo expresan su malestar con el modelo de conducción de Karina Milei y los Menem. Sin embargo, Bullrich conserva el respaldo del Presidente. “Entendemos que estén preocupados, pero no vemos qué pueden llegar a hacer”, evalúan cerca de la senadora.

En ese espacio consideran que la secretaria general de la Presidencia podría desplazar a Bullrich de la jefatura del bloque libertario en el Senado o actuar contra dirigentes cercanos a la senadora que ocupan cargos en el Ejecutivo. Un eventual pedido de renuncias marcaría el inicio de una ruptura explícita.

“Si hacen eso, no sacan una sola ley más”, advierten en el entorno de la senadora.

La advertencia expone que el sector ya contempla la posibilidad de quedar fuera del oficialismo y convertirse en una fuerza de bloqueo parlamentario. El escenario supondría una fractura de las bancadas oficialistas en ambas cámaras, con los dirigentes de la fotografía conformando un espacio propio bajo el liderazgo de Bullrich.

Una tregua frágil con el fin de año como límite

El grupo ya funciona como un obstáculo para algunas iniciativas oficiales. Bullrich, por ejemplo, dejó hace meses de trabajar activamente en la búsqueda de votos para eliminar las PASO.

La senadora mantiene un nivel de autonomía que incomoda a la conducción karinista y, al mismo tiempo, una relación directa con Milei que dificulta cualquier intento de disciplinamiento. En ese equilibrio, el Presidente tendrá la última palabra, mientras la convivencia se sostiene sobre una tregua cada vez más frágil y con el calendario de fin de año como límite para una definición.