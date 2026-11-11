Ante más de 3 millones de fieles, el Papa pidió unidad, reconciliación y solidaridad durante la misa frente a la Basílica de Luján. También recordó a Francisco y cerró su visita a la Argentina con un mensaje de agradecimiento.

El papa León XIV cerró su visita oficial a la Argentina con una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ante más de 3 millones de fieles, pidió reconciliación, unidad y solidaridad, y puso el foco en la crisis social que atraviesa el país durante el gobierno de Javier Milei.

En su homilía, el Pontífice también recordó a Francisco y dejó un mensaje dirigido a los argentinos. Estas fueron seis de las principales frases de su discurso:

Las seis frases de León XIV en la misa de Luján

“Nos sentimos cansados, defraudados, desorientados. Necesitamos una brújula, una guía: ¡la tenemos en la Sagrada Escritura! Dejémonos iluminar por ella” “Muchos hermanos nuestros pueden estar viviendo momentos de calvario a causa de la pobreza o la enfermedad” “En la mesa de Cristo somos bienvenidos todos: los pobres, los enfermos, los presos” “Cristo no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir las responsabilidades” “Luján, ayuda al pueblo argentino a crear puentes de caridad y redes de solidaridad” “Argentina, levántate y camina”

El recuerdo de León XIV al papa Francisco

Durante la misa, León XIV dedicó unas palabras a Francisco y recordó el vínculo del pontífice argentino con la Virgen de Luján. “Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón. Él nos enseñó con su vida a amarla y venerarla siempre, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María”, expresó.

El Papa también convocó a vivir la caridad siguiendo el ejemplo de Cristo y de María. “Estamos invitados a vivir la caridad al estilo de Cristo, y ese estilo también nos lo enseña María al pie de la cruz, ya que allí, en el Calvario, tanto ella como su Hijo amaron ‘hasta el extremo’. No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor, como estuvo su Madre, tanto en los momentos de cruz como en los tiempos de gozo, de gloria y de luz. Se trata de mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza”, señaló.

El mensaje de agradecimiento a la Argentina

Al finalizar la misa, León XIV agradeció a quienes hicieron posible su visita y a las personas que participaron de las actividades. “Queridos hermanos y hermanas: Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros o que los siguieron a través de los medios de comunicación. ¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!”. Sus palabras fueron recibidas con aplausos.

Tras la celebración en Luján, la agenda oficial prevé una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 13:30. La partida hacia Lima está programada para las 14, como parte de la gira sudamericana del Pontífice.