La diputada libertaria respondió con fuertes descalificaciones a las críticas de Pagano por el sector exclusivo montado durante la misa del papa León XIV. La controversia también derivó en pedidos de informes en el Congreso.

La tregua de tono que pareció instalarse en la dirigencia política durante la visita del papa León XIV a la Argentina quedó atrás luego de un cruce entre las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano. La disputa se inició por las críticas a la carpa exclusiva para invitados que se montó en Palermo durante la misa.

Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza y actual dirigente de Coherencia, cuestionó que el evento no hubiera sido gratuito para los fieles y apuntó contra la organización, a cargo de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. También mencionó al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a la empresa DF Entertainment y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El cruce entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano

En una publicación en X, Pagano sostuvo que la misa no había sido gratuita y afirmó que se convirtió en un negocio para allegados. Además, señaló que trabajadores de seguridad cobraron 55.000 pesos por la jornada y que algunos habían pasado 20 horas cuidando vallas sobre la avenida del Libertador.

"$55.000 la jornada le pagaron a los trabajadores de Seguridad, algunos estuvieron ayer 20 hs cuidando vallas en Av Libertador. Mientras tanto la Casta regodeándose de ver bien de cerca, con aire acondicionado y catering al Santo Padre"

Lemoine respondió con insultos dirigidos a su par en la Cámara baja. "Y... no, villera sucia, todo lo que hace el Estado tiene un costo", escribió. Luego la llamó "foca descerebrada", "vende patria", "hija de una puntera de Barrionuevo" y "lechón iraní". También aclaró que, según dijo, "claramente el insulto es 'sucia'" y no "villera".

Pagano pidió explicaciones por la carpa para invitados

Pagano no contestó de manera directa a las publicaciones de Lemoine y siguió con sus cuestionamientos sobre la organización de la misa. En ese marco, denunció que en dos canales de televisión estaría prohibido hablar de la carpa vip y advirtió que podrían citar a sus responsables al Congreso para que expliquen la situación ante la Comisión de Libertad de Expresión.

"Me cuentan que en dos canales de TV está prohibido hablar de la 'carpa vip' de Jorge Macri y Karina Milei. Déjense de joder con apretar periodistas, o los vamos a citar en el Congreso a dar explicaciones en la Comisión de Libertad de Expresión"

En paralelo, el diputado Esteban Paulón presentó en la Cámara baja un pedido de informes para que Karina Milei y Jorge Macri expliquen la instalación del sector exclusivo en Palermo. También solicitó acceso a la información pública para conocer, según expresó, "la trama completa" del caso.