La falta de una definición del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la condena de la ex presidenta posterga el escenario electoral peronista. La espera podría complicar más los planes de Axel Kicillof y Sergio Massa que los de Cristina Kirchner.

El silencio del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el planteo de Cristina Kirchner para revisar su condena por la causa Vialidad sumó incertidumbre a la interna del peronismo. Sin una definición sobre el pedido de sus abogados, las discusiones por las candidaturas y el liderazgo del espacio podrían demorarse todavía más.

El aplazamiento acaso complique más los planes electorales de Axel Kicillof y, en parte, los de Sergio Massa que los de la ex presidenta. En el entorno de la dirigente sostienen que una eventual resolución favorable podría abrir la posibilidad de que vuelva a competir, aunque el escenario aún no está definido.

El pedido de Cristina Kirchner ante la ONU

En septiembre, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron una denuncia por presuntas violaciones de los derechos fundamentales de Cristina Kirchner durante el proceso judicial. El planteo cuestiona la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y solicita una medida cautelar que le permita votar y ser elegida.

La ex presidenta no figura en el padrón provisorio publicado por la Justicia Electoral. Valim había señalado que buscaban que el organismo analizara el caso entre octubre y noviembre. Con esa expectativa, el sector de Cristina Kirchner se preparaba para presionar a la Corte Suprema para que tratara la causa y revirtiera la condena, aunque dirigentes peronistas consultados en privado consideran poco probable que eso ocurra.

La estrategia de Cristina Kirchner y la interna peronista

Cerca de la ex mandataria procuraron sostener la expectativa sobre la cautelar: “puede salir en cualquier momento”. Sin embargo, la previsión más probable es que el Comité examine el caso a partir de marzo. “Habrá que esperar”, admitió un referente con acceso al departamento de San José 1111, quien relativizó el impacto de la demora al recordar que Kicillof define este año como una etapa de “construcción política” y estima que las candidaturas se resolverán en otoño.

“Ella es la única que puede hacerle frente y torcer este modelo”, afirmó el dirigente, al ratificar la estrategia de no respaldar a otro postulante. La consigna “Cristina candidata” y el reclamo contra la “proscripción” seguirán en el centro de la discusión durante los próximos meses, aunque con menos intensidad que si la ONU hubiera emitido un pronunciamiento favorable. Días atrás, la propia ex presidenta expresó su intención de competir: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

Kicillof y Massa esperan definiciones electorales

En el entorno de Kicillof preferían que las posibilidades electorales de Cristina Kirchner se aclararan cuanto antes. “Lo mejor es que, si quiere ser, que sea ya. Esto estira la presunción y lo único que hace es generar ruido”, sostuvo un integrante del gabinete bonaerense. También destacó la postura del gobernador contra la condena: “Ojalá la ONU se pronuncie a favor, sería lo mejor para la democracia”.

En el Frente Renovador también veían con buenos ojos que el dictamen no se postergara. “Así vas a tener hasta marzo al kirchnerismo empujando a Cristina”, evaluaron en el espacio de Sergio Massa, quien en los últimos meses se mostró más activo en su propósito de disputar la candidatura presidencial. Kicillof, en cambio, mantiene un buen vínculo con la ex mandataria.

Dirigentes peronistas llevaron el reclamo a Washington

Mientras se demora la resolución del organismo, Jorge Taiana, Vanesa Siley, Delfina Rossi y Franco Metaza se reunieron el martes en Washington con legisladores demócratas. La visita, prevista con anterioridad, incluyó actividades en esa ciudad y en Nueva York para visibilizar la situación judicial y política de Cristina Kirchner. “Llevamos al mundo la denuncia por la proscripción de Cristina”, expresó Siley.

Hasta el miércoles, Cristina Kirchner no había publicado comentarios sobre la visita del Papa. Sus últimos mensajes se habían referido a la derrota de Donald Trump y, antes, al triunfo de Lula da Silva. En privado, ponderó pasajes de los discursos de León XIV que fueron interpretados como críticas al Gobierno y a las formas de Javier Milei, así como las referencias a los sindicalistas durante una actividad en la Universidad Católica Argentina.

“Ella tiene claro que hay cosas con las que no se jode y éste es un momento para la sociedad, que está conmovida”, señalaron para explicar su silencio público en esos días.