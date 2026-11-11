Antes de la misa en Luján, el gobernador bonaerense pidió no partidizar las palabras del Pontífice, aunque sostuvo que algunos de sus énfasis contrastan con las ideas del Gobierno nacional.

En la previa de la misa del papa León XIV en Luján, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que sería una mala idea partidizar el mensaje del Pontífice. Sin embargo, afirmó que algunos de sus planteos pueden incomodar al Gobierno de Javier Milei porque, según dijo, “contrastan con las cosas que piensan”.

Mientras caminaba hacia la Basílica, Kicillof señaló que las miles de personas movilizadas hacia la ciudad expresan “una corriente de un sentimiento que cuestiona una agenda que tiene que ver con discusiones que se están teniendo a nivel internacional con una ultraderecha que va exactamente para el lado contrario”.

Kicillof pidió no partidizar el mensaje del papa León XIV

El mandatario bonaerense sostuvo que la misa estará dedicada a quienes más necesitan y anticipó que esperaba un mensaje relacionado con esa realidad. “El Papa no dejó temas por tocar y esta es una misa que va a dar con gente pobre, los que más necesitan y esperamos un mensaje que tenga que ver con eso”, expresó.

Al referirse a la posición del Gobierno nacional, afirmó: “Partidizarlo sería una mala idea porque esto es muy universal, muy general. Partidizarla no, pero es una agenda de ideas, posicionamientos donde el Papa toma partido por determinadas cosas y no por otras y me parece que al gobierno le pueden incomodar algunos énfasis, alguna agenda que tiene el Papa porque pone de relieve escuchar a pibes con adicción o discapacidad, es escuchar, escuchar, escuchar”.

El gobernador habló de la relación con el Gobierno nacional

Como ejemplo de las dificultades de diálogo, Kicillof dijo que no pudo “reunir con el Gobierno en estos tres años en representación de una provincia de 17 millones de personas”. También sostuvo que las posiciones de León XIV continúan las de Francisco y que “contrastan con las cosas que piensa la ultraderecha a nivel internacional”.

El gobernador consideró que el Pontífice “pide pasar a la acción” y manifestó: “Ojalá que hayan escuchado y a partir de mañana vamos a ver qué destino toman”.

La misa en Luján, cierre de la visita papal al país

Kicillof destacó el clima que se vivía en la ciudad, donde la misa pone fin a la visita del Papa al país. “Es hermoso lo que se respira”, afirmó, y describió a Luján como “la capital nacional de la Fe”, ante un acontecimiento que, según remarcó, “va a quedar en la historia”.