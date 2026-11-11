Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

En la Casa Rosada sostienen que el Papa habló desde el Evangelio y que sus palabras no estuvieron dirigidas específicamente a Javier Milei. Durante su visita, León XIV pidió diálogo, límites al poder y mayor protección para los sectores vulnerables.

El Gobierno de Javier Milei evitó responder de manera directa a las críticas y los planteos del papa León XIV durante su visita a la Argentina. Desde la Casa Rosada sostienen que el mensaje del Pontífice estuvo dirigido a toda la clase política y no específicamente a la administración libertaria.

La estrategia oficial, según expresaron referentes del Gobierno, fue evitar una polémica con el Papa y remarcar que sus palabras fueron «fieles al Evangelio». En esa línea, funcionarios y voces cercanas al oficialismo coincidieron en que León XIV no hizo referencias explícitas a las políticas de Milei.

El mensaje de León XIV sobre economía, educación y sectores vulnerables

Durante su intervención en el Palacio Libertad, el Pontífice pidió que «la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía». También llamó a «robustecer» la educación, las universidades y la investigación, y destacó la importancia de cuidar la palabra en la vida pública.

León XIV además convocó a reconocer «un compatriota en quien piensa distinto», actuar con prudencia y establecer límites al poder. En su discurso, subrayó la necesidad de cuidar a las personas débiles, a los adultos mayores y a quienes tienen discapacidad, y expresó su respaldo a la inclusión de esos sectores.

La Casa Rosada afirma que el mensaje fue para toda la clase política

Un alto funcionario del Gobierno calificó el discurso como «muy bueno» y sostuvo que «no interpeló al Gobierno». Según su interpretación, el Papa «dijo lo que él quería decir y se podría aplicar a cualquier lugar del mundo» y no hubo «ningún palo específico» para la gestión libertaria.

Otra fuente oficial afirmó que León XIV «está siendo fiel a la doctrina social de la Iglesia y al Evangelio». También señaló que el Papa es «pastor de la Iglesia universal» y que interpretar que sus palabras estuvieron dirigidas a Milei supone, a su juicio, hacer un recorte del mensaje.

Las lecturas oficiales sobre las referencias a discapacidad

Desde el oficialismo también rechazaron que las menciones a la discapacidad fueran un cuestionamiento directo al Gobierno. Un integrante de la mesa chica libertaria consideró que el Pontífice «repartió para todos» y sostuvo que sus palabras se mantuvieron dentro de los planteos habituales de la Iglesia.

La misma fuente vinculó el mensaje referido a Claypole con una postura histórica de la Iglesia y afirmó que no percibió una intención de golpear al Gobierno. Otro referente oficialista coincidió en que León XIV habló desde el Evangelio y no se involucró en la política interna.

Con esa interpretación, la Casa Rosada busca evitar una confrontación con el Papa y dar por cerrado el debate una vez que concluya su visita a la Argentina.