Un relevamiento de Radar Público sobre publicaciones en español registró que el 21% vinculó la visita papal con Javier Milei. Entre los posteos que mencionaron al Presidente, el 60% tuvo un tono negativo.

La visita del papa León XIV a la Argentina generó una amplia conversación en redes sociales y puso a Javier Milei en el centro de parte del debate. Un relevamiento de Radar Público analizó publicaciones en español realizadas entre el 1 y el 9 de noviembre y encontró que una de cada cinco relacionó la agenda del Pontífice con el Presidente.

El tema El Papa y Milei apareció en el 21% de las publicaciones, por encima de la política nacional en general y de la fe y la religiosidad, ambas con el 18%, y de la cuestión social, con el 12%. En los posteos que mencionaron al mandatario, el tono fue 60% negativo, 26% neutro y 14% positivo.

La conversación sobre la visita papal creció en redes

El día de la llegada, el sábado 8 de noviembre, el volumen de publicaciones sobre la visita fue 13 veces mayor que el promedio diario de la semana anterior. El pico coincidió con el paso del Papa por la Casa Rosada y su discurso en el Palacio Libertad, luego de aterrizar en Aeroparque.

En el total de la muestra, el 29% de las publicaciones tuvo un tono positivo hacia la visita y el Pontífice, mientras que el 8% fue negativo. El 63% restante se mantuvo neutro e incluyó, principalmente, información sobre horarios, recorridos y operativos.

El tono positivo hacia León XIV aumentó durante su agenda

El clima favorable pasó del 23% el 6 de noviembre al 37% el día 9, a medida que avanzó la agenda papal. Las expresiones negativas alcanzaron su punto máximo el 7 de noviembre, con el 14%, en medio de la discusión por los feriados, y descendieron al 3% durante la jornada de la misa.

Las críticas se concentraron en los costos de la visita, los días no laborables, los vallados y el papel de la Iglesia en un Estado laico. Sin embargo, fueron una porción minoritaria: solo el 3% de las menciones incluyó cuestionamientos a la Iglesia.

El discurso del Papa abrió una lectura política

De acuerdo con el informe, una frase del Pontífice marcó un punto de inflexión en la conversación: «La economía debe estar al servicio de las personas». Desde entonces, las referencias a la pobreza, los jubilados y las personas con discapacidad comenzaron a circular también en clave política.

Entre los mensajes relevados aparecieron expresiones como «Ningún niño debe irse a dormir con hambre». Otros usuarios contrastaron la recepción del Papa a personas con discapacidad con las políticas del Gobierno. Un usuario argentino escribió: «Mientras el gobierno de Milei desprecia y discrimina a los discapacitados, el Papa León los recibe y se muestra emocionado».

Qué mide el relevamiento sobre Milei y la visita

Radar Público aclaró que el trabajo describe la conversación pública en redes y no es una encuesta de opinión ni representa a toda la población. El relevamiento también puede sobrerrepresentar a quienes publican con mayor frecuencia.

El volumen de la conversación surgió de un conteo exacto de publicaciones en X. En cambio, el clima general, los temas y el tono hacia cada figura se calcularon a partir de una muestra continua clasificada con una herramienta propia. La consultora señaló que el tono hacia Milei se mide por separado del clima sobre la visita, por lo que una misma publicación puede celebrar la llegada del Papa y, a la vez, criticar al Gobierno.