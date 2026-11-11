Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El exintegrante de las Brigadas Rojas escapó de una vivienda de San Telmo mientras aguardaba su extradición a Italia. Cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica y custodia policial permanente.

Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas de Italia, se fugó este martes del departamento de la ciudad de Buenos Aires donde cumplía arresto domiciliario mientras aguardaba su extradición. El hombre, de 74 años, habría utilizado un arnés para descolgarse desde el balcón de su vivienda, en el barrio de San Telmo, hasta un terreno baldío lindero.

La fuga fue descubierta durante el cambio de guardia de los efectivos de la Policía Federal Argentina que custodiaban el lugar. Bertulazzi tenía colocada una tobillera electrónica y permanecía bajo vigilancia policial las 24 horas.

La extradición de Bertulazzi a Italia

Las autoridades argentinas avanzaban con los últimos trámites para concretar su extradición a Italia, donde fue condenado a 27 años de prisión. La sentencia consideró probada su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y su pertenencia a las Brigadas Rojas.

Bertulazzi llegó a la Argentina en 2002 y fue detenido por primera vez al año siguiente. Recuperó la libertad después de ocho meses porque la legislación argentina vigente entonces no contemplaba la extradición de personas condenadas en ausencia. En 2004 obtuvo el reconocimiento como refugiado político, condición que le permitió permanecer en el país durante años.

El pasado de Leonardo Bertulazzi en las Brigadas Rojas

En agosto de 2024 fue detenido nuevamente, luego de perder su condición de refugiado político. Hasta entonces, se había establecido legalmente en el país: tenía DNI argentino, había declarado un domicilio en San Telmo y estaba registrado para desarrollar actividades comerciales ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy ARCA.

Durante la década de 1970, Bertulazzi integró la columna de Génova de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda responsable de atentados, secuestros y asesinatos en Italia.

El secuestro del empresario Pietro Costa

Uno de los hechos por los que fue condenado ocurrió el 12 de enero de 1977, cuando fue secuestrado el ingeniero naval Pietro Costa, integrante de una familia vinculada con la industria de los astilleros. Costa fue liberado a fines de marzo de ese año, después del pago de un rescate.

Parte del dinero obtenido en ese secuestro habría sido utilizado por las Brigadas Rojas para comprar el departamento de Roma donde, un año después, permaneció cautivo el ex primer ministro italiano Aldo Moro. Moro fue secuestrado y asesinado en 1978. Bertulazzi no participó de ese hecho, ya que para entonces se encontraba detenido.