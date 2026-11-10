El gobernador bonaerense se impondría sobre el Presidente en una segunda vuelta por 42% contra 39%. El relevamiento también registró un 62% que considera que el gobierno avanza en la dirección equivocada.

Una encuesta de alcance nacional difundida por la consultora Mide ubicó al gobernador bonaerense Axel Kicillof como el dirigente opositor con mayor intención de voto y registró un deterioro pronunciado en la imagen del presidente Javier Milei, en la antesala de los comicios presidenciales del año próximo.

El relevamiento se realizó entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre sobre un total de 1911 casos y exploró las principales preocupaciones de los consultados, su evaluación del gobierno libertario y sus expectativas electorales. En el escenario de segunda vuelta, Kicillof se impondría sobre Milei por 42% contra 39%.

Las preocupaciones que encabezan el sondeo son los bajos salarios frente a la inflación, con 21%, seguidas por la desocupación, con 18%, y la corrupción, con 16%. En ese marco, solo el 21% de los encuestados cree que en 2027 va a estar económicamente mejor que ahora, mientras que el 20% imagina que estará "igual de mal que ahora" y el 41% augura estar "peor que ahora": un saldo de 61% con expectativas negativas sobre el futuro.

El trabajo detectó además que el 62% considera que el gobierno avanza en la dirección equivocada, contra un 38% que lo ve por el rumbo correcto. Al evaluar la gestión, los que la califican como mala o muy mala suman 55%, los que la aprueban como buena o muy buena llegan al 31% y el 14% restante la define como "regular". En cuanto al posicionamiento político, Milei conserva un 30% de apoyo, el 45% se declara netamente opositor y el 22% no se ubica ni a favor ni en contra.

Sobre la corrupción, el 45% sostiene que es mayor que en gobiernos anteriores, el 39% la considera menor aunque admite que existe y apenas el 9% niega que haya casos bajo la administración libertaria, con lo cual el 84% concluye que el gobierno es corrupto. Pese a ese cuadro, el Presidente mantiene 39 puntos de imagen positiva, con un diferencial negativo de 20 puntos, mientras que Patricia Bullrich acredita 44 puntos de positiva con un diferencial negativo de 8.

La figura presidencial, en tanto, registra un 72% de rechazo a sus formas y su estilo. Entre los puntos consultados, el 60% calificó como "inaceptable" el tipo de expresiones que Milei dedica a los periodistas. En un eventual balotaje con Kicillof, la ministra de Seguridad aparece con un techo más bajo y un rechazo más alto: solo el 36% la respaldaría, entre convencidos y quienes podrían evaluarla, y el 58% afirmó que nunca la votaría.