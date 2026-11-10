La diputada busca acompañar a Gabriel Bornoroni en una eventual fórmula opositora en Córdoba, pero teme que la disputa entre Javier Milei y Patricia Bullrich altere los acuerdos y reduzca sus posibilidades.

En el bullrichismo de Córdoba crece la preocupación por el enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich. Una escalada de la disputa podría complicar el armado opositor al peronista Martín Llaryora y poner en riesgo los acuerdos electorales en la provincia.

Entre las alternativas que se analizan está una fórmula encabezada por el libertario Gabriel Bornoroni, con la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado como compañera. La legisladora teme que, una vez terminado el “cooling break papal”, la relación entre Milei y Bullrich se deteriore aún más y la deje sin margen para avanzar en esa posibilidad.

La disputa entre Milei y Bullrich impacta en el armado cordobés

La semana pasada, Rodríguez Machado no participó de una reunión de Bullrich con diputados que responden a la senadora porque se encontraba de viaje en el exterior. En Córdoba quedó planteada la incógnita sobre qué posición habría tomado si hubiera estado presente, especialmente ante la asistencia de la otra legisladora cordobesa cercana a Bullrich, María Belén Avico, oriunda de Río Cuarto y a quien la senadora incorporó tras su disputa con Mauricio Macri.

Rodríguez Machado busca integrar el binomio con Bornoroni y lo acompaña en distintas actividades y recorridas. También estuvo junto al jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados durante un encuentro reciente con empresarios, en el que el dirigente, identificado con el karinismo, dijo que “no veía mucha potencia” para eliminar las PASO en el Senado.

Rodríguez Machado acompaña las gestiones de Bornoroni

Además de mostrarse junto a Bornoroni, la diputada participa en la articulación y el avance de proyectos en el Congreso. Ese trabajo apunta a que el jefe del bloque deje su rol legislativo y se prepare como candidato, una posibilidad que, según trascendió en el entorno cordobés, también le plantearon en una conversación en un bar de Buenos Aires, con el libertario Gonzalo Roca como testigo.

La tensión entre Milei y Bullrich podría tener consecuencias particulares en Córdoba. La provincia es relevante tanto por el lugar que ocupa el sector de Bullrich en el armado que busca conducir Bornoroni como por la posición de Rodríguez Machado dentro del PRO local. La diputada y Agost Carreño se impusieron en una disputa clave por el sello partidario frente a Macri.

El PRO y el bullrichismo, piezas del escenario electoral

El bullrichismo cordobés cuenta con bancas, votos y una parte importante del PRO. Sin embargo, dirigentes de la provincia que hoy están más cerca de Bornoroni relativizan la capacidad de Bullrich para romper con el espacio. Algunos la describen como “una monotributista a la que no le va a dar para romper”.

La senadora, en tanto, planteó la posibilidad de competir en una interna y afirmó: “Vamos a las PASO a competir con Milei”. La disputa entre ambos dirigentes mantiene abierto el interrogante sobre cómo se reordenará la oposición en Córdoba y qué lugar tendrá Rodríguez Machado en una eventual fórmula.