Ante representantes de distintas confesiones religiosas en el Palacio San Martín, el Papa convocó a trabajar en conjunto por la vida, el medio ambiente y la atención de las personas más necesitadas. También pidió fortalecer el diálogo y rezó por la paz en el mundo.

El papa León XIV convocó a líderes de distintas confesiones religiosas que trabajan en el país a unir esfuerzos para defender la vida, cuidar el medio ambiente, asistir a las personas más necesitadas y promover la paz. El encuentro se realizó en el Palacio San Martín, sede histórica de la Cancillería.

La reunión comenzó con las palabras de bienvenida del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, quien destacó la convivencia interreligiosa en la Argentina y el aporte del papa Francisco a ese espíritu.

Referentes religiosos participaron del encuentro en el Palacio San Martín

Entre los presentes estuvieron el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin; el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo; el titular de la DAIA, Mauro Berenstein; el presidente del Centro Islámico, Omar Massud, y el pastor Christian Hooft, de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas.

También asistieron el gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra; los copresidentes del Instituto de Diálogo Interreligioso, el padre Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y el dirigente Omar Abboud. Participaron, además, obispos de iglesias ortodoxas y representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entre otros.

El llamado de León XIV a defender la vida y la dignidad humana

En la primera parte de su mensaje, el Papa pidió proteger la vida desde la concepción hasta su fin natural, en especial ante situaciones de pobreza y violencia. “Mientras alabamos a Dios por el don de la vida, defendámosla siempre y para todos, desde la concepción hasta su fin natural, especialmente cuando se ve amenazada por la miseria y la violencia. Es así -señaló- como las religiones promueven la dignidad de cada hombre y de cada mujer, en la familia y en el estudio, en el trabajo y en el medioambiente”.

León XIV también instó a compartir la esperanza y a impulsar acciones sociales conjuntas. “Mientras alabamos a Dios por el don de la esperanza, compartámosla tanto con quien sufre en la pobreza como con quien ha perdido el sentido de la vida y con cuantos quieren comprometerse a renovar el mundo según la justicia”.

Un mensaje contra la guerra y a favor del diálogo interreligioso

El pontífice destacó el papel de las religiones en la vida social y advirtió sobre los riesgos del afán de dominio, la vanagloria y la guerra. “Las religiones, en la medida en que custodian la sabiduría de los pueblos, edifican la sociedad, educan las conciencias y nos liberan de los ídolos. Del ídolo del dominio, porque no somos el Dios de los demás; del ídolo de la vanagloria, porque las cosas que poseemos no nos hacen divinos; del ídolo de la guerra, porque uno solo es el Señor y juez de la historia”.

Además, resaltó el valor de la oración compartida y citó a san Juan Pablo II: “Como afirmaba san Juan Pablo II -dijo-, juntos ‘queremos mostrar al mundo que el impulso sincero de la oración no lleva a la contraposición y menos aún al desprecio del otro, sino más bien a un diálogo constructivo, en el que cada uno, sin condescender de ningún modo con el relativismo ni con el sincretismo, toma mayor conciencia del deber del testimonio y del anuncio”.

Para cerrar el encuentro, León XIV rezó la oración final de la encíclica Hermanos Todos, escrita por Francisco. Luego encendió una vela y se realizó un minuto de silencio por la paz en el mundo.