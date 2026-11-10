Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 9:30 a. m. · 3 min de lectura

La recicladora de Ensenada relató ante el Papa cómo la violencia y la pérdida de su empleo la llevaron a cartonear y a organizarse con otros trabajadores. Hoy preside una cooperativa que reúne a más de 200 personas de La Plata, Berisso y Ensenada.

Verónica San Martín, recicladora urbana de Ensenada y presidenta de la cooperativa Recicladores Unidos, compartió su historia con el papa León XIV durante el Encuentro del Mundo del Trabajo, realizado este lunes en la Universidad Católica Argentina (UCA). En representación de la economía popular, la mujer de 45 años leyó una carta en la que describió las dificultades que enfrentan los trabajadores del sector.

Madre de cuatro hijas e integrante de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), San Martín trabajó antes en tareas de limpieza y cuidado de niños. Durante su intervención, contó que perdió su empleo y que debió dejar su casa con sus hijas tras atravesar una situación de violencia de pareja.

La historia de Verónica San Martín y su trabajo como cartonera

“Yo antes trabajaba limpiando una clínica y cuidando niños. Perdí mi trabajo y, después de atravesar una situación de violencia de parte de mi pareja, tuve que irme de mi casa con mis hijas”, relató. Luego recordó cómo comenzó a buscar materiales para vender: “Ahí empecé a cartonear, buscando en la basura algo para vender y llevar un plato de comida a casa”.

La recicladora también denunció la persecución que, según explicó, sufren quienes trabajan en la vía pública. “En la calle también conocí la violencia. Por ser cartoneros muchas veces nos trataron como delincuentes, nos corrían, nos sacaban los carros”, señaló ante el Pontífice.

Recicladores Unidos reúne a más de 200 trabajadores

Frente a esas dificultades, los trabajadores comenzaron a organizarse y crearon Recicladores Unidos, una cooperativa que actualmente reúne a más de 200 personas de La Plata, Berisso y Ensenada. “Formamos nuestra cooperativa, Recicladores Unidos, hoy somos más de 200. Conquistamos derechos y demostramos que los cartoneros no somos basura: somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la Casa Común”, afirmó.

La organización también acompaña a personas que atraviesan consumos problemáticos y a quienes recuperan la libertad luego de pasar por el sistema penal. “Hoy también acompañamos a los que están recuperándose de las adicciones y a personas que salen de la cárcel y necesitan una oportunidad para volver a empezar”, agregó San Martín.

El reclamo por Tierra, Techo y Trabajo

En su carta, la referente destacó el papel de las organizaciones populares para convertir la exclusión en trabajo y derechos. “Quienes fuimos descartados por el sistema encontramos en lo que otros descartaban una forma de subsistir. Después nos organizamos y pudimos transformar esa necesidad en trabajo, dignidad y derechos”, expresó.

San Martín también reivindicó las tres T: Tierra, Techo y Trabajo, una demanda histórica de los movimientos populares. El papa Francisco las había definido como “derechos sagrados” dentro de la Doctrina Social de la Iglesia, y la recicladora planteó que siguen vigentes durante el pontificado de León XIV.

“Santo Padre, quisiera poner en sus manos la vida de tantos compañeros y compañeras que, incluso en situaciones muy difíciles, todos los días salen a trabajar, se organizan y sostienen a otros. Nosotros no queremos volver atrás”, concluyó.

La respuesta de León XIV a los movimientos populares

Tras escuchar los testimonios, León XIV se refirió a los movimientos populares y mencionó a cartoneros, campesinos y artesanos. El Pontífice destacó a la economía popular y a los trabajadores informales como expresiones concretas del principio de subsidiariedad defendido por su antecesor, Francisco.

“Se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, afirmó sobre estos sectores. También señaló que no esperan pasivamente la asistencia del Estado y retomó el reclamo de Tierra, Techo y Trabajo, que Francisco había planteado en distintas ocasiones como una exigencia de justicia social.

León XIV sostuvo que ni el Estado ni las grandes corporaciones deben absorber las iniciativas de las comunidades y las organizaciones intermedias, sino apoyarlas y potenciarlas. Además, dijo a quienes habían dado su testimonio que era estimulante escucharlos y remarcó que la colaboración entre todos permite construir un mundo mejor.