Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 12:30 p. m. · 1 min de lectura

Más de 500 mil personas participaron de la celebración religiosa en el predio de FAdeA. León XIV llegó a Córdoba por la mañana y recorrió el lugar en el papamóvil antes de la misa.

La visita del papa León XIV a Córdoba reunió a más de 500 mil fieles en el predio de la fábrica FAdeA, según las primeras estimaciones oficiales de la jornada. La multitud participó de una celebración religiosa que superó las expectativas organizativas.

La llegada de León XIV a Córdoba y el recorrido en papamóvil

El Pontífice aterrizó en suelo cordobés a las 8.57, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Buenos Aires. Al bajar del avión, saludó uno por uno a los niños que lo recibieron oficialmente en la pista del aeropuerto.

Minutos antes de las 10, León XIV ingresó al predio de FAdeA a bordo del papamóvil. Durante el recorrido por los pasillos preparados para su llegada, saludó de cerca a los miles de asistentes.

Jairo cantó el Ave María ante la multitud en FAdeA

En la previa de la ceremonia, el músico cordobés Jairo interpretó el Ave María y acompañó con su actuación el clima de devoción que se vivía entre los presentes.

La convocatoria había comenzado a tomar forma desde la noche anterior, cuando miles de personas acamparon a la espera de la apertura de las puertas. Durante la vigilia, un espectáculo de drones iluminó el cielo con figuras sincronizadas.

El mensaje de la vigilia del papa León XIV

La puesta aérea estuvo acompañada por una narración que construyó una torre conceptual. En sus distintos niveles se representaron problemáticas actuales como las redes sociales, la obsesión por el rendimiento, la violencia y la codicia.

El espectáculo concluyó con un mensaje de unidad bajo la consigna Nadie sobra.